台南議長邱莉莉交保後失聯...2天未進服務處　藍籲民進黨勿雙標

記者林悅／台南報導

台南市議長邱莉莉涉嫌台南市正副議長賄選案被檢察官裁定50萬元交保，最近2天均未進市議會與服務處，連服務處人員都表示「不清楚她的行程」；而國民黨市議會黨團發言人蔡宗豪議員，則以當年議長李全教涉案，當時的市長賴清德拒絕進入議會備詣為例，要求民進黨團要以同一道德標準要求自己，不要雙標打假球。

▲台南市議長邱莉莉涉嫌台南市正副議長賄選案，傳交保後已失聯。（資料照／記者林悅翻攝）

據了解，台南市議長邱莉莉，自從涉嫌台南市議會正副議長選舉賄選案，被檢調搜索傳訊，並被檢察官裁定50萬元交保後，最近2天都未進台南市議會，也未進入其服務處。服務處人員表示，邱莉莉議長這2天都未進入服務處，對其行程並不清楚，許多媒體想訪問邱莉莉，但都未有所獲。

蔡宗豪議員指出，民進黨正副議長賄選案鬧得非常大，他覺得黃偉哲市長應該會很頭痛，賴清德當台南市長時，為台南市議長李全教事件，在李全教還沒有定罪，還沒有確定判刑之前，賴就不進入議會將近200多天，賴清德是民進黨未來的主席，台南市長黃偉哲是不是要學習賴清德的道德、風範，在同一個道德標準下，黃偉哲市長是不是也要效法不進市議會。

蔡宗豪強調：「民進黨不要兩個標準，遇到自己人就轉彎，所以建議黃偉哲市長可以思考，可以評估未來是否要學習賴清德不要進入議會。」蔡宗豪也在呼籲民進黨、民進黨團，不能打黑金打國民黨打得非常用力，但是打自己的就像在打假球一樣。

▼國民黨市議會黨團發言人蔡宗豪議員指出，民進黨團要以同一道德標準要求自己，不要雙標打假球。（圖／記者林悅翻攝）