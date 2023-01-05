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屏東大學駱點子王！　駱廷茂「多用途剎車系統」獲專利

▲屏東大學學生駱廷茂榮獲經濟部專利證明。（圖／屏東大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

就讀國立屏東大學科學傳播學系二年級的駱廷茂，在他的筆記上寫下了密密麻麻的發明想法，有超炫的燈光設計圖，也有正在設計的實驗圖，琳瑯滿目的精密圖像，宛如《航海王》裡的貝加龐克。

▲屏東大學學生駱廷茂榮獲經濟部專利證明。 。（圖／屏東大學提供，下同）

▲屏東大學學生駱廷茂榮獲經濟部專利證明。 。（圖／屏東大學提供，下同）

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▲屏東大學學生駱廷茂榮獲經濟部專利證明。 。（圖／屏東大學提供，下同）

已榮登金氏世界紀錄銷售量的人氣漫畫《航海王》，近期劇情來到「全世界頭腦最聰明」的科學家貝加龐克現身，各式各樣的發明令人眼花瞭亂，一分為六的腦袋更是令讀者大為驚奇，而駱廷茂就是這樣的學生。

駱廷茂表示，由於從小喜歡動手做，對於設計深感興趣，也經常和志同道合的朋友，在生活中找出問題，透過科學方法加以解決。就這次獲的經濟部智產局的專利發明「多用途剎車系統」來說，是他加入搖控車同好社團，在操作搖控車過程中，發現常有搖控器失靈，導致搖控車暴衝損毀的情況。

因此，他和朋友共同設計了「多用途煞車系統」，透過數據化的方式，解決因為訊號消失而造成的事故。目前這項技術主要應用於遙控車為主，當遙控車無法接收到訊號而導致失控時，將會啟動多用途煞車系統，來降低事故和車子的損壞情形，並且透過燈光和警報可以快速找回車子。

他說，和先前的技術相比，目前的防暴走裝置系統有兩種，一種是外接式的，運用於燃油遙控車；另一種是遙控器調整的，運用於電池遙控車（簡稱電車），「無論哪種防暴，都只能調整單一方向暴衝的問題，而「我們的專利發明卻是多向式的，可以讓電車受到適度保護。」駱廷茂說，他們還設計了燈光及聲音提醒功能，讓使用者當下就知道車輛已經失控，迅速掌握車輛狀態，也迅速找回車輛」。

發現駱廷茂發明專長的科學傳播學系副教授張耀仁指出，駱廷茂自入學以來，就非常清楚自己的學習方向，在他授課的大一「傳播學概論」中，駱廷茂的期末報告，即結合人氣漫畫《火影忍者》裡的「螺旋丸」，設計互動式的水力發電裝置，透過旋轉的「螺旋丸」來進行發電，令觀者留下深刻印象。

儘管年紀輕輕就取得發明專利，但駱廷茂仍持續探索設計，相信假以時日，他筆記本裡那些複雜的抽象圖，都能化做實體產品，以科學方法解決民眾的生活問題，也以科學精神思維表達自己、肯定自己。

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