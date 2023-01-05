「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

記者張君豪／台北報導

歲末年初全台各地警分局紛紛推動金融機構防搶演練，藉此推廣銀行員防搶基本知識及民眾提領現金的防身安全，台北市南港警分局日前規劃防搶演練，出動該分局偵查隊兩名男女警官cosplay日本高人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》中的間諜「黃昏」和超能力萌女「安妮亞」，影片遭日本網友轉貼社群軟體推特，短短一天就吸引超過400萬人觀看，扮演「黃昏」的巡官邢隆鉅受訪笑稱，「我以後去日本會不會被認出來？」

▲▼南港警分局男女警官扮演間諜家家酒角色搶銀行一夜暴紅，直呼不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警分局超夯的成人版「間諜家家酒」搶銀行影片紅到海外；該片由分局偵查隊副隊長魏立晴扮演超能力萌女「安妮亞」，和扮演該劇中王牌間諜「黃昏」同事巡官邢隆鉅（目前已調任內湖分局）共同持槍搶劫銀行，不過現金才剛搶到手，就立刻遭到警方持槍圍捕，影片經網友轉傳後，不到24小時內就吸引400萬人次瀏覽。

南港偵查隊副隊長魏立晴受訪表示，「該起防搶演練活動的構思、想說結合時下最流行的動漫、能加強宣導效果」，沒想到會爆紅，魏立晴謙虛表示，「很感謝大家喜歡這樣子的宣導，真的沒有想到會受歡迎，這就是警察宣導工作的必要，裝扮成這樣一開始當然不大習慣」，「也再次呼籲大家、錢財不露白，如果民眾需要護鈔服務可以至各地分局來申請。」

時任南港分局巡官的邢隆鉅受訪則詼諧說，「都是偵查隊長叫我們做的，臨時被逼上陣」，「這腳色我從來沒看過，但沒想到今天同事通知『你變成網紅了』」，他不忘開自己玩笑，「我不知道怎麼辦、怎麼會變成藝人？」

兩名警官異口同聲表示，「想不到因偵查隊長的想像力，讓警方銀行防搶宣導影片爆紅，這是最好的宣導。」

南港警分局偵查隊長陳人嘉受訪指出，該宣導影片的拍攝，肇因有同事在追這部動漫，加上家中有小朋友，經過短暫收看後發現劇中角色鮮明，才會嘗試與歲末防搶演練宣導結合。陳人嘉說，希望透過廣大瀏覽宣傳效果，讓民眾知道警察對春節金融機構防搶與民眾護鈔工作的努力。

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