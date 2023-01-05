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「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

記者張君豪／台北報導

歲末年初全台各地警分局紛紛推動金融機構防搶演練，藉此推廣銀行員防搶基本知識及民眾提領現金的防身安全，台北市南港警分局日前規劃防搶演練，出動該分局偵查隊兩名男女警官cosplay日本高人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》中的間諜「黃昏」和超能力萌女「安妮亞」，影片遭日本網友轉貼社群軟體推特，短短一天就吸引超過400萬人觀看，扮演「黃昏」的巡官邢隆鉅受訪笑稱，「我以後去日本會不會被認出來？」

▲南港警分局男女警官扮演間諜家家酒角色搶銀行一夜暴紅直呼不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼南港警分局男女警官扮演間諜家家酒角色搶銀行一夜暴紅，直呼不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲南港警分局男女警官扮演間諜家家酒角色搶銀行一夜暴紅直呼不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警分局超夯的成人版「間諜家家酒」搶銀行影片紅到海外；該片由分局偵查隊副隊長魏立晴扮演超能力萌女「安妮亞」，和扮演該劇中王牌間諜「黃昏」同事巡官邢隆鉅（目前已調任內湖分局）共同持槍搶劫銀行，不過現金才剛搶到手，就立刻遭到警方持槍圍捕，影片經網友轉傳後，不到24小時內就吸引400萬人次瀏覽。

▲南港警分局男女警官扮演間諜家家酒角色搶銀行一夜暴紅直呼不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝）

南港偵查隊副隊長魏立晴受訪表示，「該起防搶演練活動的構思、想說結合時下最流行的動漫、能加強宣導效果」，沒想到會爆紅，魏立晴謙虛表示，「很感謝大家喜歡這樣子的宣導，真的沒有想到會受歡迎，這就是警察宣導工作的必要，裝扮成這樣一開始當然不大習慣」，「也再次呼籲大家、錢財不露白，如果民眾需要護鈔服務可以至各地分局來申請。」

時任南港分局巡官的邢隆鉅受訪則詼諧說，「都是偵查隊長叫我們做的，臨時被逼上陣」，「這腳色我從來沒看過，但沒想到今天同事通知『你變成網紅了』」，他不忘開自己玩笑，「我不知道怎麼辦、怎麼會變成藝人？」

▲南港警分局男女警官扮演間諜家家酒角色搶銀行一夜暴紅直呼不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名警官異口同聲表示，「想不到因偵查隊長的想像力，讓警方銀行防搶宣導影片爆紅，這是最好的宣導。」

南港警分局偵查隊長陳人嘉受訪指出，該宣導影片的拍攝，肇因有同事在追這部動漫，加上家中有小朋友，經過短暫收看後發現劇中角色鮮明，才會嘗試與歲末防搶演練宣導結合。陳人嘉說，希望透過廣大瀏覽宣傳效果，讓民眾知道警察對春節金融機構防搶與民眾護鈔工作的努力。

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