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好市多1夯物上架「小孩吃上癮了」　千人也認證：想多囤幾盒

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO意外買到銷魂小Pizza。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多隱藏版美食暴動了！一名女網友驚呼，最近買了一款「瑪格麗特迷你Pizza」，放進烤箱加熱8分鐘，超涮嘴零食秒讓她吃上癮，「可惜太難買了！」好康文曝光後，一票網友也流口水狂讚，「小孩子很喜歡，只有番茄醬和起司的味道」、「小孩很快就消滅！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款邪惡又涮嘴的「迷你Pizza」，不用解凍放入烤箱8分鐘後，熱騰騰的Pizza就上桌了。

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原PO說，吃一口Pizzza後感到非常驚豔，「天啊！這個真的好好吃啊！可惜太難買了！」原來這款是「Galileo冷凍迷你瑪格麗特披薩」，一盒24入售價229元，平均一塊9.5元。

文章曝光後，引來千多名網友也大讚好吃，「真的不錯吃，小孩也愛」、「好吃～很需要多囤幾包」、「我覺得好吃啊～寒假可以應付小孩早餐」、「24入真的很快就被消滅了」、「CP值很高，小孩當早餐也很適合」、「我覺得是好市多Pizza最好吃的一款」、「好吃！汐止店平均一周去一次，永遠買不到，只買到過一次，氣氣氣」、「前天買兩盒，女兒很買單，改天想再去多囤幾盒，拜託不要缺貨」。

也有網友熱心分享口感，「可以嚐鮮！但個人不會回購，偏鹹、餅皮很硬」、「喜歡瑪格麗特披薩的人會很喜歡，但如果本身就排斥酸甜蕃茄味的就要考慮一下」、「我額外加鳳梨跟起司，番茄醬比較不會太鹹的感覺」、「兒子說沒啥料，吃起來好空虛啊！被嫌棄」。

除了烤箱加熱，另有網友使用電鍋或氣炸鍋，「電鍋不加水，墊上廚房紙巾（披薩不用解凍），放在紙巾上，按下開關，跳起即可」、「氣炸鍋180度8分鐘」。

▼網友分享，Pizza就放在冷凍櫃裡。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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