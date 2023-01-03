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好市多驚見「2699元清心制服」　他細看LOGO傻眼：要賣多久？

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多賣川久保玲短T，一件2699元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

許多人就愛去好市多挖寶撿便宜，不過一名男網友PO出一件2699元的黑色短T，接著好奇拋問「這樣子賣能穿多久？」原來這是日本設計師川久保玲的服飾，對比一旁299元的價牌，確實價格不親民，底下網友卻笑虧很眼熟，「清心福全員工制服？」

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，跨年連假去逛好市多時 ，在服飾區看到一件2699元的短T，原來是知名日牌川久保玲的CDG PLAY系列衣飾。

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照片可見，這款短T有兩個經典愛心LOGO繡在左上胸，但一旁短袖上衣價牌只要299元，凸顯川久保玲服飾較不親民，讓原PO也好奇笑虧「這樣子賣能穿多久？」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲衣服繡上兩個愛心經典LOGO。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章引來2千多名網友討論，「買不起，不是它的問題，是我的問題」、「不知為啥都會想到清心手搖飲」、「我比較想看隔壁那個299元的」、「這不是捐血中心送的衣服嗎」、「日本現在價格一件不到2000元」、「299元我就買」、「這個在日本買才1000多，也沒有比較便宜。重點是好市多整批跟川久保玲拿，一定是特製品，不是庫存出清就是布料跟做工減成本」。

另有網友分享川久保玲的衣服質料，評價卻是兩極化，「Costco的沒買過，但我好幾件川久保玲愛心上衣，我覺得布料有厚度，還蠻耐洗的，不會穿幾次就廢了」、「看不出是不是日本製的，PLAY日本製的羊毛衣還是很可以買的」、「我喜歡的品牌，管別人說什麼清心或是捐血，我沒摸過好市多的，但日本購入的材質厚磅耐洗」；「穿幾個月就會起毛了，變得毛毛的就不會想穿了」、「實品材質真的不大好」。

▼內行解釋，一分錢一分貨，認為耐穿又不易褪色。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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