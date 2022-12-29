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好市多保暖神物「比黑五還便宜」！內行驚見「1符號」：趕快買

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲好市多「保暖背心」500元有找！（示意圖／記者林悅攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多「保暖神物」超便宜下殺！一名人妻笑稱，近日逛好市多南崁店時，看到一件連帽羽絨背心，尤其價格更是激省，原價839元折扣變499元，讓她心動打包回家。文章曝光後，網友驚呼「比黑五買還便宜」之外，也有內行看到「價牌1神秘符號」後，隨即勸敗「好看耶，趕緊買唷！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近逛賣場時意外挖到寶，她在服飾區看到一件長版連帽羽絨背心，結果一看價牌後，「哇！特價差價蠻多的！」

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原PO也熱心分享實穿S號的照片，背心長度可蓋過屁股，也非常合身顯瘦。從價牌可見，背心原價839元，目前優惠折扣340元，等於一件只要499元，有S到XL尺寸可選。

文章曝光後，一票網友心動驚呼，「便宜炸」、「這件好像去年就開賣，家人好像有買深藍色的」、「感覺又要搶購一空」、「這件我有買，好穿又保暖，CP值超高的，另外一色是深藍色的」、「台灣人真的很適合這種長版的」、「靠！比黑五買還便宜」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO熱心試穿。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲內行驚見有星星符號。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

其中有內行眼尖提醒，「好看耶，趕緊買唷！有星星符號」。事實上，根據金融網站《ToughNickel》揭露，好市多商品貨號末端若有加註「＊」星型符號，可能表示該商品售完不進貨、即將下架。

另外，商品標價牌若尾數是「7」，很有可能是出清價；至於「#」、「^」則是留校察看、買氣仍需再觀察。

對此，好市多亞太區總裁張嗣漢日前在廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪時就被主持人王偉忠詢問，若標價牌上尾數為「7」是不是代表最後價格？張嗣漢聽聞後大笑否認該傳聞。不過他也證實了，若標牌價出現「＊」星型符號，代表該商品售完就沒有了。

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