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好市多衛生紙折扣！她訂6串「宅配送6大箱」傻眼　苦主花5千租倉庫

▲▼ 好市多衛生紙,科克蘭（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO訂6串，結果送來6大箱衛生紙。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多衛生紙日前線上推出「3串折扣90元」的優惠，平均一串只要379元，引發許多網友搶購。不過有女網友自曝糗事，「以為我訂6串，結果來得是6箱！」底下釣出苦主也自爆，按成20箱，只能月租5000元倉庫暫放，「現在都不擔心衛生紙漲價！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》哭笑不得表示，日前在官網訂科克蘭衛生紙，本來要買6串，殊不知按成6大箱，宅配送達的時候，一度讓她傻眼又崩潰，「我看到那6箱，呆住了。想著：我有買那麼多嗎？」

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原來日前線上官網祭出3串折90元的好康活動，3串一箱1139元，平均一串只要379元。當時有熱心會員指出「比現場還便宜欸，幫大家算好了，一張只要0.13塊，在家裡輕鬆等就好，不用去現場搬」，不過折扣優惠已經結束。

文章曝光後，網友紛紛疑惑反問「金額差蠻多的，怎麼能出錯？」「6串6000多元，不覺得貴嗎」、「6串和6箱價格差很多吧？刷卡不用看金額真好」、「差一個字差很多耶」、「你不覺得總價怪怪的嗎」。原PO則尷尬解釋，結帳時確實有遲疑一下，但沒有特別驗算，「我心裡只有379元的數字，然後就+6了，只能說刷卡太方便了！」

留言串中，也釣出不少過來人分享，「今天看到鄰居的朋友訂櫻桃，訂10盒多打一個0，變成100盒」、「我也幹過這種事！以為下單4串，結果來4大箱，貨運司機說：沒想到這麼多」、「第一次也是最後一次幫老婆線上買衛生紙，2串變成2箱，說真的...我還真的沒看價格」。

不過最狂的是另一位女網友，她自爆「我上次也是一次買20箱，然後再租一個一個月5000元的倉庫放，現在我都不擔心衛生紙漲價」。

▼原PO看到6大箱衛生紙，一度心想「我有買那麼多嗎？」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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