好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關鍵打臉

▲原po認為，退貨時被刁難。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨幫家人退掉在好市多買的iPhone 14 Pro，然而過程中，他確定有將帳號登出，資料也已還原，卻遭檢測人員刁難，且語氣也不太友善。沒想到，不少人看完全文反倒吐槽原PO，更直言「這是原廠要求，不能怪賣場的SOP阿！」

網友29日在爆料公社哀怨表示，「我本身很少在好市多退貨，除非真的買到瑕疵品之類的，以往好市多在退貨上都很快速、阿莎力，這點讓我好感度很高，但馬上就出意外了。」

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昨日，他按照以往流程，在台中北屯的好市多幫家人處理退貨事宜，「購買人是我，使用者是我家人，原因是這台iPhone 14 Pro時常當機，原以為是軟體問題，但更新到最新版本也一樣，而其他家人同樣型號、版本都很正常，才覺得是拿到機王，想進行退貨。」

到櫃台辦理時，人員說可以退貨，但須由他們的蘋果工作人員來檢測後，沒有問題才能辦理。原PO說道，「首先第一個工作人員（簡稱A）來，先是幫我把手機開機，看到主畫面後又說，『這個手機沒有完全還原，不確定裡面的Apple ID是否還存留著』，我不清楚有這樣的規定，但來好市多前，已請通訊行處理，確定已經把Apple ID登出了。」

▲好市多示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

後來他在A面前重新還原一次，出現的第一個畫面是「Hello開場畫面」，沒有需要輸入密碼的狀態，並可進行下一步選擇地區；然而，A不斷跳針說，「我們需要看到原使用者Apple ID帳戶裡，所持有裝置是否已經沒有iPhone 14 Pro的狀態，才可以做退貨。」

這番話讓他不禁納悶，「我不就都已經還原完畢了，為什麼還要看這個畫面才給退呢？那如果是從安卓陣營轉來，或人生第一支手機就是這iPhone，不就都要透過電腦或其他蘋果裝置來確認了？」

沒多久，較資深的蘋果工作人員接手，除了重複A說過的話，接著又說「建議下次要退貨蘋果系列產品，使用者一併過來一起退貨。」而後A想到了第二種方法，請他先到Studio A，交由他們工作人員來進行專業的還原方式後，再拿過來辦理退貨。

▲iPhone 14 pro。（示意圖／記者林敬旻攝）

原po不解直呼，「以上兩點在購買時都未提到，僅說要還原資料及配件需要完整，後來前輩提出一個折衷的方式，請家人截圖『Apple ID的畫面是否有無iPhone 14 Pro』字樣，過了一陣子，我重新連繫上家人並取得截圖後，才終於退貨成功。」

最後，他不滿直言，「原本以為只是簡單的退貨流程，但被文中的A，搞得像是我們沒按照他們流程來，所以才不給退。整個過程讓人覺得沒有被妥善處理，語氣上也不是很好，還要自行先搞一些證明才能退貨。」

對此，網友們卻不以為然，紛紛回應「奧客機率遠大於蘋果有機王」、「好市多沒錯啊！Apple官方與Studios A的退貨流程也是如此」、「Apple ID登出跟還原是完全不同的事情」、「我覺得很嚴謹啊～總比帳號被下一個人用到再來嘰嘰歪歪」、「只有我覺得沒有問題嗎」。