雨還要下3天！轉乾放晴時間點出爐　補班日「最乾冷」探14度

▲明日仍受東北季風影響，天氣較為涼冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日仍受東北季風影響，桃園以北、東北部有雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區亦有局部大雨，預計要等到本周末環境才會轉乾，換言之，周六補班日天氣會較穩定，不過受到冷空氣及輻射冷卻影響，清晨溫度將下降至14度左右，下周才會稍微回暖。

氣象局預報員趙竑表示，明日桃園以北、東北部有雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢持續，容易有局部大雨，其他地區因華南雲雨區東移影響，上半天雲量較多，西半部山區有零星飄雨。

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周四東北季風減弱，桃園以北、東半部仍有雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨，其地地區多雲可見陽光。

周五又一波東北季風增強，雨區擴展至北部、東半部，可能出現局部降雨，基隆北海岸、東北部雨勢持續，有機會出現局部大雨，中南部多雲到晴。

▲溼冷天氣持續到周五，周末環境轉乾將放晴。（圖／記者湯興漢攝）

明日清晨中部以北、宜蘭約14到16度，其他地區17到18度，白天北部18到19度，其他地區22到23度。周四、五北台灣高溫回升約20到21度，其他地區變化不大。

周末兩天環境轉乾，受東北季風及輻射冷卻影響，各地清晨偏冷，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅花東零星飄雨。下周一、二東北風減弱，各地天氣穩定，僅東半部零星飄雨。

周六溫度下降，北部低溫約14度、中南部也接近14度，花東17到18度，白天北台灣17到18度，其他地區22到23度。下周一、二白天會再回暖一些。