連假半個台灣有雨　「迎曙光」機率低！放晴轉乾時間點出爐

▲北、東整天陰雨，中南部雲多偶飄雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周持續受到東北季風影響，包括元旦連假各地天氣都不盡理想，在桃園以北、東半部有局部短暫雨，新竹以南雲多偶飄雨，預計下周四雨勢才會減少。中央氣象局指出，北東連續陰雨，到中南部欣賞跨年煙火較佳，至於迎曙光全台機率都偏低，只有中南部有機會從雲縫透出陽光。

氣象局技正王君賢表示，台灣南方熱帶擾動發展明顯，南方雲系逐漸北上，各地雲量偏多，由於雲多輻射冷卻影響也較小，清晨溫度不至於太低，今日最低溫出現在新北石門13.3度。

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未來一周都受到東北季風影響，雖然周日、下周一冷空氣稍微減弱，但回溫幅度也不大，北部約在15到19度之間變化，周三東北季風又增強，溫度會再下降一些。

▲▼連假期間北、東有雨，各地涼冷。（圖／氣象局）

在冷空氣、南方雲系影響下，桃園以北、東半部持續有短暫降雨，新竹以南雲多偶爾飄雨，周日也就是元旦當天，連南部、新竹以南平地、中部山區都會飄雨，另基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區嚴防局部大雨，預計降雨會持續到下周四，屆時雨勢、水氣都會稍減。

王君賢表示，受到下雨影響，北部、東半部、恆春半島看到曙光的機率相當低，中南部可能可以透過雲縫看見陽光，但機會也不高，必須碰運氣。至於看跨年煙火，北東持續陰雨，建議待在上風處，也就是北邊、東邊欣賞煙火，但水氣多仍會影響視線，中南部視線相對較佳。