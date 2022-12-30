明年初仍可能有「寒流」襲台　春季天氣預測出爐！南部3站雨量少4成

▲2023年1到3月預測氣溫正常、雨量正常偏少。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

2022年進入尾聲，中央氣象局展望明年天氣，預計一到三月氣溫正常、雨量偏少，且仍有寒流、冷氣團南下機率。另外今年天氣型態也創下多項紀錄，包括12年以來最早到寒流、11月平均溫度同期最高、全年平均溫度24.1度為第十二高等，另外台南、大武、恆春三個氣象站平均雨量1299毫米較氣候值少4成。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年春天反聖嬰現象持續，已是連續第三年，從歷史資料來看「連續三年反聖嬰」是二十年一遇，明年春天反聖嬰現象有逐漸減弱的趨勢。

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▲氣象局預測未來一季的氣溫、降雨。（圖／翻攝氣象局直播）

一般而言，反聖嬰現象隔年春天的天氣型態為「雨少略冷」，乾冷空氣容易南下，造成溫度較低、雨量較少，不過根據預測顯示，台灣在明年1到3月氣溫正常機率最高、雨量偏少訊號略增。

未來一周沒有較強冷空氣南下，不過1、2月是台灣溫度最低的時段，因此仍不排除有寒流、冷氣團南下的機會。

▲▼氣象局指出，今年雨量分布不均、冷熱交替頻繁。（圖／翻攝氣象局直播）

另外回顧2022年天氣，台灣持續偏暖，十一站年平均溫度24.1度，為歷史上第十二高，其中2月偏冷、3到10月偏暖、5到12月偏冷，7、8月平均溫度為同期第五高，玉山平均溫度為同期最高，11月平均溫度24.27度，為同期最高。

颱風發展季節分配不均，今年初夏颱風少，多集中在9、10月，共發布3次颱風警報、其中1個颱風侵襲台灣。

今年降雨則較為特別，鞍部、基隆、竹子湖平均雨量分別創下歷史第一、第二、第三高，然而大武、恆春、台南平均雨量卻是歷年第五、第七、第九低，北多南少的現象很明顯，中南部冬春枯水期降雨仍少，務必珍惜水資源。

▲▼氣象局指出，2022年全台偏暖，全台11站總平均溫度排名史上第12暖。（圖／翻攝氣象局直播）

▲2022年颱風生成總數接近正常值。（圖／翻攝氣象局直播）