「跨年＋元旦天氣」一次看！賞煙火撇步、迎曙光機率出爐

▲中南部多雲，看見曙光的機率中等偏低。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供，李秀緞攝）

記者李宜秦／台北報導

明天就是跨年夜，不少人計畫看跨年煙火、迎2023年曙光，不過中央氣象局表示，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低，新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低。至於煙火最佳觀賞處為施放地點的上風處，以台北101為例，建議在101的北側、東側為佳。

氣象局在臉書貼文指出，受到降雨影響，元旦桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低；新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低，雲量多就要碰碰運氣。另本島最早日出時間為屏東恆春龍坑06:35，離島是臺東蘭嶼06:32。

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▲跨年、元旦天氣不佳，各地迎曙光機率低。（圖／氣象局）

至於跨年夜欣賞煙火，建議在煙火施放地點的上風處較佳，以台北101為例，當晚風向為東北風，在101的北側及東側觀賞會比較好。

氣象局表示，跨年夜到元旦桃園以北及東半部有局部短暫雨，北北基桃、東北部約15-16°C、花東約19°C，新竹以南多雲偶零星雨、入夜至清晨轉涼，竹苗及中部約16°C、南部約17°C，金門、澎湖、馬祖多雲，感受偏涼，馬祖約10°C、金門約14°C、澎湖約17°C。