安乙蕎等多人代言...五星級冰點除毛遭爆用大陸器材　情侶檔被逮

▲SUN BODY美學中心推冰點除毛療程，使用大陸非法醫療器材。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

在台北市信義區頗負盛名的「SUN BODY 時尚美學中心」臉書粉專擁有上萬人追蹤，但刑事局日前接獲線報，指稱該中心引進大陸淘寶上即可購買、且未經衛福部食藥署醫療器材登記的違法醫療器材「OPT冰點脫毛機」，對外聲稱是日本尖端設備，謊稱該醫療器材為美容器材，並以每次脫毛療程2-3千元價格對外販售除毛課程。

包含知名藝人「大大」安乙蕎、職棒統一獅啦啦隊「Uni-Girls」隊員Mina吳綵冞、以及網紅模特J女郎夏如芝等人都曾幫該美學中心代言，警方去年12月22日行動，帶回美容中心現場負責人張女（35歲）並傳喚該公司負責人黃男（39歲）到案說明。

▲SUN BODY美學中心推冰點除毛療程，吸引多位女藝人代言，警方日前上門搜索。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出：經查尚緹美學有限公司從2016年成立，近年以「SUN BODY時尚美學中心」推廣全身無痛除毛課程，但卻未取得合法醫療器材許可，從大陸進口未經衛服部核可「冰點脫毛機」招攬女客上門除毛，警方接獲消費者檢舉後展開調查。

警方發現張女透過臉書粉專、結合上述藝人代言推廣除毛服務，並以每次2-3千元代價攬客，粗估該美學中心每年營業額上看千萬元新台幣，眾多消費者都是看了藝人消費心得文後怦然心動前往，刑事局偵七大隊2022年12月22日持台北地方法院核發搜索票到信義區基隆路該美學中心、文山區黃姓負責人住處進行搜索。

▲SUN BODY美學中心推冰點除毛療程，吸引多位女藝人代言。（圖／記者張君豪攝，下同）

警方當場查獲張女正在幫客人施作除毛療程，當場查扣3台OPT冰點脫毛儀、手機3支、平板、營業電腦，並在該公司黃男住處起獲現金590萬等贓證物。警方指出，該美容中心使用未經核可的醫療器材，已觸犯《醫師法》28條，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科30-150萬元罰金，警訊後將張女移送北檢複訊，檢察官複訊後裁定5萬元交保，黃姓負責人則依法函送。

至於眾多女藝人、網美模特兒PO文分享該中心除毛療程，是否涉及違法、不當商業代言等問題，警方表示將待檢察官檢視扣案事證後方能釐清；負責人黃男與美學中心張女情侶檔到案後則否認犯行，辯稱在替女客進行美容療程，並無違法行為，但檢舉者認為所謂該中心推銷的冰點除毛「效果不如預期」、「該器材應該由執業醫師才能使用」而出面檢舉。

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