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社會 社會焦點 保障人權

正妹球評分析世足賭盤畫面曝！揭她「專業預測」真相⋯輸到脫褲　

記者吳奕靖／高雄報導

刑事局南部犯罪打擊中心接獲線報，表示在大樓跟商旅裡頭藏有賭博機房，而且順應世足熱潮，還找來正妹直播主來進行賽事分析，但是分析專不專業？他們向警方表示「自己也不敢下」，恐怕會讓你輸到脫褲跑。

▲地下賭博網站還推出「正妹直播賽事分析」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲地下賭博網站還推出「正妹直播賽事分析」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

南打警方21日兵分兩路前往前金區一家大樓跟商旅查緝，因為先前接獲線報表示該處藏有地下賭盤的機房，進去之後果然當場抓到6名成員，除了一名白姓主嫌之外，還有一名23歲的正妹，原來他們都利用這名正妹來當成直播主，搭著世足熱潮，讓這名正妹穿球衣來分析賽事。

▲地下賭博網站還推出「正妹直播賽事分析」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲地下賭博網站還推出「正妹直播賽事分析」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


這個地下賭博集團主要透過電腦及手機之微信通訊軟體，協助大陸網路簽賭集團招攬賭客加入賭博網站，下注之標的為各大體育賽事，在本屆世足賽進行熱潮期間，該集團為爭取業績，由該集團女性成員拍穿著世界盃足球賽之國家隊球衣，於機房內透過直播設備拍攝影片上傳抖音平台，或以網路直播之方式進行賽事分析，吸引不特定賭客加入機房內成員所使用之微信帳號，再由機房內之其他共犯以微信通訊軟體招攬賭客至賭博網站進行註冊及儲值。

機房內成員不定時傳送賭博網站之活動紅利、賽事分析或賽事賠率等作為噱頭，吸引賭客進行下注，該集團成員為躲避警方查緝平日低調進出機房，承租住宅及飯店作為掩護，招收無社會經驗之年輕人加入，協助賭博網站招攬賭客，不過他們的賽事分析是從哪裡來的？他們坦承自己都是到網路上亂抓資料彙整，「勝負自有兩邊，輸贏只有賭客」，所以對這個集團成員來說是不會輸，那分析來的資料敢不敢讓自己下注，他們也坦白跟警方說「自己都不敢下注」。

▲地下賭博網站還推出「正妹直播賽事分析」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲地下賭博網站還推出「正妹直播賽事分析」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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