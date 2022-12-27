　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯明仁堂騙57人赴柬當豬仔　殺害救援志工...還扮肉票向總統陳情

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂明仁會操盤招募民眾，並以假求職真販賣手法販運「台灣豬仔」給柬埔寨人蛇集團，這也是台灣警方首度破獲黑幫堂口涉嫌經營跨國販賣台灣民眾到柬埔寨遭凌虐情事。

▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男及同案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男及同案共犯。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

離譜的是，今年6月起政府大規模掃蕩跨境販運人口，明仁會在柬分會大哥、綽號「巴特」的劉馥莀（38歲），擔心遭檢警逮捕，佯裝自己及老婆是遭賣到柬埔寨的無辜民眾，甚至寫信向總統蔡英文臉書粉專、外交部電子信箱求助，劉姓大哥還派小弟多次從柬國返台，測試台灣檢警是否抓人，但劉男販運台灣人行徑早就被警方掌握，警方按兵不動，等到今年11月9日，劉姓大哥搭機返台時將他逮捕。

▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男及同案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊指出，今年10月警方破獲一起跨境運毒案，查出集團透過服飾禮盒內紙板填裝3公斤K他命毒品案，當時逮捕竹聯幫明仁會許、廖兩名成員，警方在兩嫌手機發現眾多透過臉書、IG社群平台徵人赴柬埔寨打工廣告，警方據此擴大追查。

刑事局溯源查出，劉男是竹聯仁堂明仁會幹部，並在柬埔寨當地成立「凱博國際集團」跨國進行人口販運，劉男作風相當囂張，在上半年「賣台灣豬」事件爆發後，劉教唆小弟赴旅行社訂台灣直飛柬埔寨機票，旅行社詢問赴柬動機，小弟直接嗆聲「是竹聯明仁會在柬分會要的機票，你不賣試試看看！」

▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男及同案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男，他佯裝被害人向蔡總統求助遭警方識破。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊查獲上情後，會同新北市新莊分局、高雄市三民一分局共組專案小組，報請新北地檢署德股檢察官楮仁傑處指揮偵辦，專案小組歷經3月監控，發現劉嫌將成員「境外招募管理」、「境內代辦護照、載送民眾」、「訂機票旅館庶務」等部門分工，甚至連老婆懷孕也下海幫應徵上鉤民眾代訂機票，警方統計明仁會該團夥前後誘騙57名台灣人赴柬埔寨打工，其中仍有人滯留該國生死不明。

▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男及同案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，從刑事局國際刑警會同當地救援組織GASO（Global Anti Scam Org、全球反詐騙組織）從該國救回不少受困台灣人，劉男認定該組織在明仁會在柬分會、凱博集團內有內鬼眼線，曾要小弟假裝受困台灣人打電話給包含GASO及在柬志工隊等華人救援團體，打算綁架兩人道組織成員凌虐逼供，警方查出在柬志工隊有1人落入博凱集團手中，迄今失蹤下落不明懷疑遭殺害，GASO人員則在志工隊成員人間蒸發後暫時停止活動，因此逃過一劫。

劉男在台灣政府跨部會打擊黑幫人蛇集團後，擔心自己落網，居然「打人喊救人」檢警查出劉男居然佯裝肉票陸續向總統府、外交部、立法院甚至是「網紅廖老大」「柬國台商協會」等單會陳情，甚至把自己幫眾虐待人犯的影片，改稱是「自己遭凌虐」提供給相關單位，但仍逃不過檢警追查。

刑事局11月初行動逮捕明仁會涉案幫眾供12人，訊後依觸犯人口販運，以詐術使人出國、組織犯罪等罪名移送法辦，大哥劉男及核心幹部黃、李、劉嫌等6人，因為涉案重大且有串證虞，被法院裁定羈押禁見。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
龍巖大賣835張台積電　進帳1.17億
快訊／國道8車連撞！白車遭「夾扁」　副駕女無呼吸心跳
蔡英文：你們今天問好多喔！　現場媒體大笑
快訊／超徵4500億「還稅於民」？　蔡英文親自回應了
快訊／義務役新制118年5萬人從軍　預算增約160億元
快訊／國4嚴重8車連環撞！　現場全線封閉
專家示警「高峰恐提早」！　單日可能5萬例
堅決反對延長兵役！　他怒喊：國民黨執政一定改回來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

快訊／國4清水段8車連撞！白車扁如廢鐵　副駕女被救出無呼吸心跳

9年涉詐研究補助費200萬　台大土木系退休教授遭約談

「恩恩案」監院糾正：模擬救災繁忙有失謹慎　新北消防局回應了

快訊／國4清水段嚴重8車連環撞！大車車頭全毀　1人受困搶救中

台中便當店氣爆！廚師二度灼傷　美廉社被波及...燒成一片焦黑

竹東驚傳殺狗「剃毛屍體吊屋裡」　四肢支解丟水溝...頭顱失蹤

涉逼網紅「放火」全裸道歉PO網　「青青」前男友恐嚇取財下場曝

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

快訊／國4清水段8車連撞！白車扁如廢鐵　副駕女被救出無呼吸心跳

9年涉詐研究補助費200萬　台大土木系退休教授遭約談

「恩恩案」監院糾正：模擬救災繁忙有失謹慎　新北消防局回應了

快訊／國4清水段嚴重8車連環撞！大車車頭全毀　1人受困搶救中

台中便當店氣爆！廚師二度灼傷　美廉社被波及...燒成一片焦黑

竹東驚傳殺狗「剃毛屍體吊屋裡」　四肢支解丟水溝...頭顱失蹤

涉逼網紅「放火」全裸道歉PO網　「青青」前男友恐嚇取財下場曝

乖巧女友上班2周就劈腿　網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

錯誤的政策拉選民陪葬！　藍委轟蔡英文：提高兵役待遇根本是話術

《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

塑膠襯墊及泡殼將納回收廢棄物！環保署：未做好可罰1200元↑

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

金管會推動「資安行動方案2.0」　9大重點一次看

全聯黃金年貨日、年終大掃除下殺！滿千折百、回饋最高16.3%

桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

社會熱門新聞

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

獨／軍火商「哈姆」肝癌離世　超跑送行

「性愛行事曆」逼女友當性奴　恐怖男下場慘

3男包廂內接力性侵正妹　完事還掏光她錢…下場慘

即／台中便當店氣爆大火！廚師二度灼傷　

OL火熱激戰酒店經紀！　遭錄4段私密片逼繼續上床

沒剎車直撞救護車！彰化剛滿18歲騎士重傷

快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里

女求職遭老闆湯麵迷昏　父母收女兒猥褻片

「台版柬埔寨」泯滅人性　3人慘死過程曝

近期第5起！台南2宮廟香爐遭埋生雞頭

嬤深夜提10萬站街頭　要還別人錢

少女餐廳打工遭猥褻30次！色老闆下場曝

女師被爆當小三劈2男　他惡搞報復GG

更多熱門

相關新聞

鐵板燒店聖誕夜遭竊　帽T男偷3千+發財金逃逸

鐵板燒店聖誕夜遭竊　帽T男偷3千+發財金逃逸

新北市林口區文化一路一段一間鐵板燒店日前遭竊賊入侵，員工上班時發現櫃檯被翻得亂七八糟，損失現金3000元，及財神廟求來的發財金，警方獲報調閱監視器，鎖定一名騎著腳踏車，穿著帽T外套的男子，目前正積極查緝到案。

超硬瑞典戰車輸了！遭闖紅燈白車撞到旋轉側翻

超硬瑞典戰車輸了！遭闖紅燈白車撞到旋轉側翻

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

廖大乙：施法者走火入魔變本加厲

廖大乙：施法者走火入魔變本加厲

「台版柬埔寨」泯滅人性　3人慘死過程曝

「台版柬埔寨」泯滅人性　3人慘死過程曝

關鍵字：

刑事局偵三大隊竹聯幫仁堂明仁會人蛇販運巴特.影音

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面