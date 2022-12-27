竹聯明仁堂騙57人赴柬當豬仔　殺害救援志工...還扮肉票向總統陳情

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂明仁會操盤招募民眾，並以假求職真販賣手法販運「台灣豬仔」給柬埔寨人蛇集團，這也是台灣警方首度破獲黑幫堂口涉嫌經營跨國販賣台灣民眾到柬埔寨遭凌虐情事。





▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男及同案共犯。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

離譜的是，今年6月起政府大規模掃蕩跨境販運人口，明仁會在柬分會大哥、綽號「巴特」的劉馥莀（38歲），擔心遭檢警逮捕，佯裝自己及老婆是遭賣到柬埔寨的無辜民眾，甚至寫信向總統蔡英文臉書粉專、外交部電子信箱求助，劉姓大哥還派小弟多次從柬國返台，測試台灣檢警是否抓人，但劉男販運台灣人行徑早就被警方掌握，警方按兵不動，等到今年11月9日，劉姓大哥搭機返台時將他逮捕。

刑事局偵三大隊指出，今年10月警方破獲一起跨境運毒案，查出集團透過服飾禮盒內紙板填裝3公斤K他命毒品案，當時逮捕竹聯幫明仁會許、廖兩名成員，警方在兩嫌手機發現眾多透過臉書、IG社群平台徵人赴柬埔寨打工廣告，警方據此擴大追查。

刑事局溯源查出，劉男是竹聯仁堂明仁會幹部，並在柬埔寨當地成立「凱博國際集團」跨國進行人口販運，劉男作風相當囂張，在上半年「賣台灣豬」事件爆發後，劉教唆小弟赴旅行社訂台灣直飛柬埔寨機票，旅行社詢問赴柬動機，小弟直接嗆聲「是竹聯明仁會在柬分會要的機票，你不賣試試看看！」





▲警方逮捕明仁會在柬分會大哥、綽號巴特的劉男，他佯裝被害人向蔡總統求助遭警方識破。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊查獲上情後，會同新北市新莊分局、高雄市三民一分局共組專案小組，報請新北地檢署德股檢察官楮仁傑處指揮偵辦，專案小組歷經3月監控，發現劉嫌將成員「境外招募管理」、「境內代辦護照、載送民眾」、「訂機票旅館庶務」等部門分工，甚至連老婆懷孕也下海幫應徵上鉤民眾代訂機票，警方統計明仁會該團夥前後誘騙57名台灣人赴柬埔寨打工，其中仍有人滯留該國生死不明。

更誇張的是，從刑事局國際刑警會同當地救援組織GASO（Global Anti Scam Org、全球反詐騙組織）從該國救回不少受困台灣人，劉男認定該組織在明仁會在柬分會、凱博集團內有內鬼眼線，曾要小弟假裝受困台灣人打電話給包含GASO及在柬志工隊等華人救援團體，打算綁架兩人道組織成員凌虐逼供，警方查出在柬志工隊有1人落入博凱集團手中，迄今失蹤下落不明懷疑遭殺害，GASO人員則在志工隊成員人間蒸發後暫時停止活動，因此逃過一劫。

劉男在台灣政府跨部會打擊黑幫人蛇集團後，擔心自己落網，居然「打人喊救人」檢警查出劉男居然佯裝肉票陸續向總統府、外交部、立法院甚至是「網紅廖老大」「柬國台商協會」等單會陳情，甚至把自己幫眾虐待人犯的影片，改稱是「自己遭凌虐」提供給相關單位，但仍逃不過檢警追查。

刑事局11月初行動逮捕明仁會涉案幫眾供12人，訊後依觸犯人口販運，以詐術使人出國、組織犯罪等罪名移送法辦，大哥劉男及核心幹部黃、李、劉嫌等6人，因為涉案重大且有串證虞，被法院裁定羈押禁見。

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