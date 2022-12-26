狂發「確診者補助」簡訊詐6千萬　全台1200人中招！2嫌收押

▲吳林兩嫌發送確診者領補助釣魚簡訊、導致1200名確診者遭詐，目前兩人均遭羈押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

真的太可惡！竟有詐團專騙新冠肺炎（COVID-19）確診者！今年7月間台陸詐團冒充衛福部名義，向全台民眾發送假冒該部會的確診者補助釣魚簡訊，案經衛福部向刑事局報案後，警方分析165反詐騙諮詢專線資料庫，發現從7月起到8月底，全台總計接獲3500件假冒衛福部釣魚簡訊詐騙案件，總計造成1200多人被騙，財損金額超過新台幣6600萬元；警方清查發現，被害人多數都是新冠肺炎（COVID-19）確診者。

詐團透過台灣4大電信商向全台民眾散發詐騙簡訊「點擊官網齡取確診者5萬元補助金」，要求民眾上傳個資、金融卡資料，藉此冒名申辦悠遊付、街口支付帳號後透過手機轉帳盜取民眾金融帳戶現金，刑事局電偵大隊先後逮捕2名涉案人到案。





▲吳林兩嫌發送確診者領補助釣魚簡訊，警赴竹南逮捕林男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電信偵查大隊指出，詐團利用釣魚訊息，騙民眾輸入個料包含行動電話、金融卡、信用卡帳密後，歹徒綁定台灣包含街口支付、悠遊付支付平台，要求民眾須輸入手機內收到的簡訊驗證碼（One Time Password, OTP）才能順利申請確診補助。

詐團綁定支付平台成功後，利用支付平台轉帳功能，快速盜轉民眾帳戶存款，刑事局電偵大隊與新竹市警一分局共組專案小組，報請苗栗地檢署恭股檢察官蔡官明峰指揮偵辦。

▲吳林兩嫌發送確診者領補助釣魚簡訊，警方行動查扣犯案手機、門號SIM卡等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方透過調取發送簡訊委託端，查明家住苗栗縣竹南的林男（36歲、無前科）委託台灣4大電信商發出數十萬通簡訊，連結內附的假衛福部網站則是在大陸的台籍主嫌架設，專案小組9月初發動搜索，並查扣涉案手機、人頭門號、電腦，SIM卡大批贓證物，警方當場逮捕林嫌，但涉案主嫌吳男卻在行動前搭機逃往馬來西亞。

檢警對主嫌吳男核發拘票，通知移民署對吳男實施境管，11月28日吳男搭機返國時順利將他拘提到案；林、吳兩人到案後辯稱，是無償接受對岸詐團委託，才利用人頭門號散播釣魚簡訊，警方質疑：購買大量人頭手機、門號、散發數十萬通簡訊所費不貲，懷疑幕後有集團操作溯源追查，因林吳兩人到案後供詞避重就輕，拒絕吐露案情，經法院審理後裁定聲押禁見。

刑事局藉此案例呼籲，對不明連結之簡訊內容切勿點擊，亦應留意簡訊驗證碼不可提供給他人使用，避免遭到犯罪集團濫用，如發現疑為詐騙手法，請立即向警政署165反詐騙諮詢專線舉報。

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