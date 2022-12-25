釣魚簡訊剝皮手法揭秘！盜刷信用卡吸乾存款　連結千萬別點

▲刑事局對釣魚簡訊提出案例預警。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局25日公布詐團新手法！警方列舉案例表示，今年11月新北一名古男（48歲）在家中收到恭喜獲得26萬8千元貸款額度手機簡訊，對方僅留嚇LINE ID以及短網址連結。古男因年節將至有資金需求，便加LINE與自稱銀行專員聯繫，結果申請過程中一再負擔各種認證費用，直到匯款19萬元後才驚覺誤信釣魚簡訊遭詐一波。

警方指出，是類詐團手法多以偽冒銀行專員，提供申請貸款網址，被害人填入個人資料註冊並上傳身分證照，對方允諾撥款，但須要古男提交「財力證明」，被害人依指示匯款1萬元，之後對方又告知因填寫撥款帳戶有誤資金遭「金管會」凍結，需要再繳3萬元才能返還。

▲刑事局25日對釣魚詐騙簡訊案例說明示警。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

古男就此遭詐連剝多層皮，對方又瞎掰需再匯10萬元由律師協辦移除可疑帳號，等被害人連繳近19萬元，申請貸款始終沒著落才驚覺被騙。

北市一名許小姐（37歲）日前收到手機簡訊「您的包裹地址不正確、請重新提交您的地址」內附短網址，許小姐便到詐團虛設假的「中華郵政」官網輸入個資，其中包含信用卡號及認證碼。不久許女信用卡就遭對方以綁定電子錢包方式盜刷，前後邀盜刷港幣7萬元折合新台幣約28萬，所幸銀行端立即發現消費異常，通知她趕快報案。

刑事局呼籲，詐團「釣魚簡訊」最常使用貸款、收貨等方式赴上惡意連結，藉此盜取民眾身分、金融卡帳密碼、信用卡等重要個資。建議民眾先至電原發卡銀行、中華郵政客服以免上當，也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

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