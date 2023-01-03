機車正妹擦撞賓士車倒地...路人撐傘　魔術師目擊：台灣最美風景

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲吳姓女子元旦當天傍晚騎著台鈴「小阿魯」，行經柳川西路與忠勤街口時，和65歲陳姓女子駕駛的黑色賓士車發生擦撞，吳女被撞倒地，當時下著小雨，路人見狀趕緊幫吳撐傘遮雨，直到救護人員到場。魔術師王元照在場全場目睹，不但及時制止路人不要隨意移動傷者，還不忘稱讚他們「台灣最美麗的風景」。

▲▼1名機車正妹擦撞賓士車後倒地，當時下毛毛雨，路人幫忙撐傘被讚「台灣最美風景」。（圖／王元照提供，下同）

元旦當天下午6點48分，陳女駕駛賓士車由忠勤街右轉柳川西路往公館路，與吳女騎乘的機車，由貴和街沿柳川西路外車道往公館路方向行駛，2車在路口發生碰撞，陳女未受傷，吳女擦撞倒地，手腳擦挫傷，送醫沒有大礙，酒測值都為0。

事發當時下著毛毛雨，吳女跌坐在地，一群準備入住附近旅館的民眾見狀，趕緊跑出門幫吳女撐傘，並且好意要移動吳女、搬動機車。

剛好路過的魔術師王元照目睹一切，立刻用手機拍下全程，一發現熱心民眾要移動機車和搬移吳女到路旁，趕緊制止，王提醒，如果隨意移動傷者，恐會造成二度傷害，應等救護人員到場，而且機車也不能移動，要維持現場完整，交由警方處理，不過，王還不忘稱讚 「你們真是太好心了，非親非故的，真是台灣最美的風景」。

警方表示，將調閱現場路口監視器，並依道路交通事故處理程序，轉呈交通警察大隊釐清肇事原因。