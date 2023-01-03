桃園角頭「黑人」遭槍殺案今相驗　家屬神色哀戚：尊重警檢調查

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園黑幫「黑人家族」綽號「黑人」的55歲大哥郭信一，2日下午出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏，近距離連轟6槍身亡，桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉今（3）日上午帶隊到桃殯相驗。死者家屬相當低調，不願表示意見，表示尊重檢警偵辦調查。

▲死者家屬身著喪服，神色哀戚，準備陪檢方相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲檢方今日桃殯相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今日稍早，郭信一的家屬重返現場招魂，其中他的一名兒子下跪擲筊時，也忍不住情緒痛哭，而家屬則在一旁喊道，「爸回家了」，之後家屬前往桃園殯儀館，準備陪同檢方相驗，郭信一的兒子仍然穿著一襲黑色喪服，神色哀戚，對於案情，家屬表示不願表達意見，一切交由警檢調查。

回顧整起事件，桃園幫派「黑人家族」大哥郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，他在2日下午5時許出門倒垃圾時，遭身份不明的歹徒連續開槍，導致他全身多處中彈倒地不起。附近居民聽到巨響出來察看，看見郭男倒臥在血泊中，嚇得立刻打電話報警。

警消到場後，發現郭男倒臥在血泊中，左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，且右手掌及左腹也各中1槍，已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，仍宣告不治。

▲稍早，家屬返現場招魂。（圖／記者沈繼昌翻攝）