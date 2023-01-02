探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

▲張善政探視祝福元旦寶寶。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政2日前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶，並致贈賀禮為新生兒家庭送上祝福。他表示，台灣少子化的問題備受關注，但桃園的生育率約為千分之8.8，仍為六都最高，109年、110年均有近2萬名新生兒，去（111）年則是約有1萬6,870名新生兒。

桃園市元旦當天共誕生77名元旦寶寶，張善政除了恭喜誕生小嬰兒的家庭之外，也希望讓外界知道，市府未來將透過生育補助、產前產後完整照護等政策，讓父母更無後顧之憂，放心在桃園生兒育女。

張善政提到，宏其婦幼醫院昨日共迎接19名元旦寶寶的誕生，是接生數較多的醫院，而桃園共誕生77名元旦寶寶，期待今年桃園出生人數可以突破2萬人，市府也會實現各項政策，例如加碼第二胎、第三胎育兒津貼，讓市民有信心，願意在桃園孕育下一代。

張善政也利用探視期間與新生兒父母互動，其中，得知莊姓夫妻連兩胎都是女兒時，張市長除了表示祝賀，也打趣的說，自己只有一個兒子，莊姓夫妻有兩個女兒可以說「夠撒嬌了」，讓在場一陣笑聲，而寶寶這時候誕生，也符合第二胎「多一胎加一萬」的補助規定。

包括副市長王明鉅、市府衛生局長劉宜廉、宏其婦幼醫院院長張紅淇、副院長唐雲龍、副院長劉興寬、中壢區長李日強等均一同探視元旦寶寶。