立院交委會視察桃捷A22站工程　張善政：市府捷運公司全力配合

▲立法院交通委員會考察桃園機捷A22老街溪站工程進度，桃園市長張善政受訪表示，已商請鐵道局、西門子公司與市府捷運公司全力配合達成目標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園機場捷運延伸至中壢火車站工程比預期延宕，立法院交通委員會今（29）日考察工程進度，市長張善政也陪同視察，張善政指出，針對工程部分重點部分大家都清楚，已商請包括交通部鐵道局、西門子公司協助，市府捷運公司將全力配合，希望能在預定目標下全力達成。

立法院交通委員會今天下午1時30分許視察桃園機捷A22站（老街溪站）工程進度，包括市長張善政與交通部鐵道局人員都到場，對於工程延宕部分，立委魯明哲希望鐵道局與西門子公司能盡速在預定目標下完成。

張善政會後受訪時表示，大家的顧慮，其實剛剛視察時都已表達非常清楚，重點大家都很清楚，現在請交通部鐵道局與西門子公司能盡速協助，桃園市府捷運公司會全力配合，希望在既定目標底下全力達成。

媒體詢問，競選期間曾被批評不夠重視桃園交通？張善政認為，「競選期間對手怎麼批評聽聽就好了，在競選期間就已經講過，我們體會到桃園鄉親對於交通，不論是現在塞車或未來願景都非常關注。我親自到來視察，表達我們關心事項，再怎麼用嘴巴說重視，還不如由我們團隊跳進來，我對這些工程進展關鍵重點，應該都有掌握。」

「至於捷運公司，我們是上下一條心，所有重點掌握以後，我們會絕對一步步的盯住進度，市府這邊該配合事情，也絕對不會逃避。」

媒體也提及現在的系統是好幾個系統合在一起，在各方面銜接配合，安全方面是否有掌握？張善政說，「將來在技術上面銜接好了後，其實還有些人為操作，這些人為的操作，我一定會責成捷運公司在操作技術、SOP上面，一定要訓練到完整無缺、滴水不漏，千萬不能出差錯，這是我們將來市府接手後要努力的地方。」

媒體也詢問行政院會因疫情，所以沒讓六都首長參與？張善政說，「原來打算今天上午出席行政院院會，結果沒想到，到昨天為止都沒收到行政院院會通知，我的瞭解是說，行政院因疫情關係，所以六都首長都不邀請列席，但行政院所有閣員，都是實體參加行政院的院會。老實說，我對這個邏輯不是很瞭解，為什麼所有閣員可以實體在行政院開會，六都市長就不能來列席，是六都首長身上有帶病毒嗎？還是怎麼樣？這個邏輯我完全不瞭解。」

張善政強調，「我要特別提醒行政院，六都的行政首長就是市長，是要列席不是出席，應該要列席行政院院會。我們當然尊重行政院態度，但我要提醒行政院，六都所有院轄市的市長出席行政院院會，是行之有年的慣例制度，我們尊重行政院開會的同時，也請行政院要尊重我們行之有年、歷來的制度與慣例。」