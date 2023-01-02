不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

▲桃園宏其婦幼2023年元旦寶寶接生18名 。（圖／宏其婦幼提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023年1月1日凌晨，在「新年快樂！」的歡慶聲中，迎來是個充滿希望愉悅的一年，各地元旦寶寶也在這個喜慶吉祥的日子紛紛報道。桃園市宏其婦幼醫院從凌晨59分第一個元旦男寶寶誕生開始，截至下午2點為止，共出生了15位元旦寶寶。

其中7名男嬰、8名女嬰；剖腹產10位、自然產5位。還有3名預定剖腹產的產婦，預計今天宏其婦幼醫院2023年總共將誕生18位元旦寶寶。桃園市宏其婦幼醫院的陳姓產婦，在這一天生下了元旦寶寶。媽媽表示，這是第一胎，是個男寶寶，由於預產期就在1月9日，所以就選擇元旦這天剖腹產，迎接元旦寶寶。

陳姓產婦也是桃園市政府幸福家庭補助計畫孕期羊膜或絨毛膜穿刺檢查補助的產婦，工程師先生許爸爸表示，很感謝桃園市政府提供產婦們各項的補助，讓準媽媽們在懷孕過程中，能產生很大的安心作用。關於今年元旦寶寶有不少是剖腹產方式生產部分，宏其婦幼醫院院長張紅淇醫師表示，宏其平均剖腹產率都在30%以下，遠低於全國平均值（約36-37%）。可能是今天日子實在太好，不少準爸爸媽媽都選擇在今天迎接元旦寶寶。

張紅淇醫師說，宏其婦幼醫院智慧產房系統，運用AI大數據為風險重重的生產過程把關，為孕產婦提供數位化、智慧化、貼心化的孕產照護服務，讓孕婦生產更安全，體驗更美好。