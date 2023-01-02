　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

▲桃園宏其婦幼2023年元旦寶寶接生18名 。（圖／宏其婦幼提供）

▲桃園宏其婦幼2023年元旦寶寶接生18名 。（圖／宏其婦幼提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023年1月1日凌晨，在「新年快樂！」的歡慶聲中，迎來是個充滿希望愉悅的一年，各地元旦寶寶也在這個喜慶吉祥的日子紛紛報道。桃園市宏其婦幼醫院從凌晨59分第一個元旦男寶寶誕生開始，截至下午2點為止，共出生了15位元旦寶寶。

其中7名男嬰、8名女嬰；剖腹產10位、自然產5位。還有3名預定剖腹產的產婦，預計今天宏其婦幼醫院2023年總共將誕生18位元旦寶寶。桃園市宏其婦幼醫院的陳姓產婦，在這一天生下了元旦寶寶。媽媽表示，這是第一胎，是個男寶寶，由於預產期就在1月9日，所以就選擇元旦這天剖腹產，迎接元旦寶寶。

▲桃園宏其婦幼2023年元旦寶寶接生18名 。（圖／宏其婦幼提供）

陳姓產婦也是桃園市政府幸福家庭補助計畫孕期羊膜或絨毛膜穿刺檢查補助的產婦，工程師先生許爸爸表示，很感謝桃園市政府提供產婦們各項的補助，讓準媽媽們在懷孕過程中，能產生很大的安心作用。關於今年元旦寶寶有不少是剖腹產方式生產部分，宏其婦幼醫院院長張紅淇醫師表示，宏其平均剖腹產率都在30%以下，遠低於全國平均值（約36-37%）。可能是今天日子實在太好，不少準爸爸媽媽都選擇在今天迎接元旦寶寶。

張紅淇醫師說，宏其婦幼醫院智慧產房系統，運用AI大數據為風險重重的生產過程把關，為孕產婦提供數位化、智慧化、貼心化的孕產照護服務，讓孕婦生產更安全，體驗更美好。

ET快訊
台灣人「1基因缺陷」最不適合喝酒！　4原因越喝越痛苦
台南嚴重車禍！死者再增一人「3死2傷」
「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀2年
台北信義商圈「Neo 19」宣布熄燈！　經營20年正式告別
跨年抬頭看101煙火　驚見旅館男女「窗邊激戰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

台南啟動2023年重要節日維安作業　黃偉哲要讓市民安心過好年

長勤「年終只發1個月」爆集體請假　桃園勞動局喊話航空業

車停桃園休息被摸走10萬元　機車毒蟲落跑半小時被圍捕

新北板農活力超市推年貨　消費滿5000送200抵用券

加速開放性公共設施用地取得　新北修訂容積移轉要點3大亮點

新北蘆洲特色共融公園　結合水鳥意象貼近大自然

台南好young跨年晚會演唱會　直播結束線上觀看147萬人次全台最高

威天宮浴火重建ING　112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典

桃園新住民職人「新味．禮」料理決賽　打造「剪刀料理」新商機

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

台北101跨年煙火

板橋KTV大亂鬥「紅龍柱砸人」　馬尾妹抱小孩喊：不要再打了

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

台南啟動2023年重要節日維安作業　黃偉哲要讓市民安心過好年

長勤「年終只發1個月」爆集體請假　桃園勞動局喊話航空業

車停桃園休息被摸走10萬元　機車毒蟲落跑半小時被圍捕

新北板農活力超市推年貨　消費滿5000送200抵用券

加速開放性公共設施用地取得　新北修訂容積移轉要點3大亮點

新北蘆洲特色共融公園　結合水鳥意象貼近大自然

台南好young跨年晚會演唱會　直播結束線上觀看147萬人次全台最高

威天宮浴火重建ING　112年元旦舉辦關聖帝君安座祈福大典

桃園新住民職人「新味．禮」料理決賽　打造「剪刀料理」新商機

馬士基的MISE計畫曾培養出不少頂尖人才　為何現在不實施了

小5弟騎腳踏車「離奇卡縫」痛到仰天哭叫　消防4大男急救援！

調皮男海底撈「模仿變臉」5秒4張臉　本尊背後抓包！神展開笑翻全場

律師開庭抄筆記「突然變被告」　全律會4點聲明譴責檢察官

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！　「跨年夜被求婚成功」閃哭好友

憲兵軍訓役男遭爆「寢室打麻將」！退伍兵嗨喊：5中隊賭場

墾丁賽車場大亂鬥　10黑衣猴「安全帽煙火」爆敲1人！路人看呆

小兒子》炫優是共犯卻沒被懲罰？　爛尾戲的5個吐槽點

國發會稱超徵1800億「一定用人民身上」　林濁水：所以原先沒有嗎

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

地方熱門新聞

桃園勞動局呼籲航空業者　發放合理年終

台南啟動2023年重要節日維安作業

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

桃園宏其婦幼　2023年元旦寶寶接生18名

台南好young跨年晚會演唱會線上觀看全台最高

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

威天宮浴火重建ING　關聖帝君安座祈福大典

張善政：國中小免費午餐將上路

老翁跨年迷途員警當代駕騎三輪車送回家

高雄夢時代「180秒高空花火」迎2023

南韓女失竊財物南警破案尋回

新住民職人新味．禮料理決賽　打造新商機

石門水庫梅花花況　春節後盛開機率較高

更多熱門

相關新聞

孕婦羊水偏少住院催生　意外誕元旦寶寶

孕婦羊水偏少住院催生　意外誕元旦寶寶

年約30歲的南投吳姓婦人懷孕39週，由於羊水偏少，安排在去年12月31日住院催生，又因產程遲滯，經醫師評估，於1日當天中午以剖腹生產方式，誕下體重3030克的健康女嬰，母女均安；吳婦表示，沒有刻意挑選日子，對於生下「元旦寶寶」感到驚喜，聽到孩子宏亮的哭聲，相當開心。

元旦寶寶報到　桃市喜迎60位新生兒

元旦寶寶報到　桃市喜迎60位新生兒

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

桃園宏其婦幼　「智慧產房」啟用

桃園宏其婦幼　「智慧產房」啟用

桃園迎79位元旦寶寶！醫院跨年媽媽笑淚：新年禮物

桃園迎79位元旦寶寶！醫院跨年媽媽笑淚：新年禮物

關鍵字：

桃園宏其婦幼元旦寶寶

讀者迴響

熱門新聞

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北信義商圈「Neo 19」經營20年熄燈

朱芯儀姑姑乳癌過世！臨終前交代：好好活下去

TANK跨年上台前「心臟突發病」取消演出！

台南轎車自撞2死　4人噴飛驚悚片曝

小甜甜老公跨年夜IG發文！　「13字裝輕鬆帶過」被罵爆

李鍾碩認愛後首發聲！「暗戀IU整整10年」

雞排妹老公聽白冰冰唱《初戀》給真實評價

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

13字發聲挨轟「沒資格」　小甜甜老公回擊：共同朋友都看在眼裡

這縣市跨完年發大紅包！符合資格秒領2萬元

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面