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國中小免費營養午餐　張善政：農曆年後新學期上路

▲桃園元旦升旗

▲桃園元旦升旗，張善政表示：國中小免費營養午餐農曆年後新學期上路。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年元旦升旗典禮活動，1日於市府前廣場舉行。市長張善政表示，今年的元旦升旗典禮對他而言意義非凡，他就任市長甫滿一週，很高興有機會與所有鄉親一起表達對國家的愛，且元旦象徵一個起點，從今天起，他期許市府團隊、市議會及中央、立法院打拚一條心，不分黨派、不分男女、不分區域、不分年齡，一起為桃園努力。

▲桃園元旦升旗

他並感謝市議會支持市府預算，各界關心的國中小免費營養午餐政策將於農曆年後的新學期上路、三節禮金加碼政策也即將上線，這都代表議會不分黨派的支持，未來各項重要政見仍需要不分黨派的議員、所有桃園的鄉親朋友，大家一起打拚實現，把桃園市政做得更好、讓桃園更向上提升。

▲桃園元旦升旗

張善政表示，今天是中華民國112年開國紀念日，也象徵新的一年新希望的開始，他代表市府團隊預祝所有市民，新的一年身體健康、闔家平安。每年元旦舉辦升旗典禮，透過對國旗的敬意表達愛國家的心意，這是不分黨派、不分政治立場、不分地域的表現。

▲桃園元旦升旗

▲桃園在地原住民歌手田顏玫與新興高中合唱團演唱國歌。（圖／市府提供）

民政局長劉思遠表示，112年元旦升旗典禮以活力青春的桃園人為主角展現城市榮光，營造出同行、前進的新年氛圍，升旗典禮由新興高中樂儀隊表演展開序幕，並由新興高中競技啦啦隊及爵士啦啦舞帶來動感活力的表演，另邀請桃園在地原住民歌手田顏玫與新興高中合唱團演唱國歌，同時也邀請知名藝人盧學叡與小男孩樂團主唱米非在現場帶來精彩演出，為新的一年創造更好的氣象及展望。

包括立法委員呂玉玲、張育美、萬美玲、市議員于北辰、林政賢、陳美梅、張碩芳、黃婉如、黃敬平、桃園市政府副市長王明鉅、蘇俊賓、秘書長詹榮鋒及市府團隊等皆一同出席。

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