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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文暫緩普發現金引反彈　許智傑：針對弱勢補1萬

▲▼立委許智傑召開「旅行業要活下去 團旅補助不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣示超徵稅收不會普發現金，坦言政策決定「不容易」，包括民進黨立委王美惠、何欣純、管碧玲等人均表示不同觀點。不過，上周呼籲普發現金的民進黨立委許智傑2日受訪拋出「折衷方案」說，建議行政團隊針對弱勢、確診隔離的勞工「補發」1萬元，才可以得到民眾的體諒。

蔡英文昨天上午發表2023新年談話，談到是否將1800億財政餘裕讓全民共享，她說，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的國人與產業，希望國人能夠諒解並支持；她也回應媒體提問說，昨天的國安高層會議中，並沒有具體討論發放消費券、現金的時程，都是要視整體經濟局勢討論，「錢要花在刀口上」。

對此，許智傑今天上午受訪說，基層很期待政府協助好過年，照顧弱勢發現金，針對弱勢及疫情確診隔離勞工，建議行政團隊補發1萬元，讓基層人民可以感受到政府實際的照顧，才可以得到民眾的體諒。

另一方面，包括王美惠、何欣純、管碧玲昨天陸續透過臉書發聲，呼籲「請總統體恤基層民眾生活上的壓力」，仍盼普發現金照顧全民等語；而日前曾公開反對普發現金的立委郭國文則說，認同把稅金拿來救產業、救勞保、救弱勢，另外1800億元應該有針對性的發現金，進行有針對性的紓困。

▲▼民進黨立委陳素月、許智傑、莊競程、黃秀芳等人共同召開超額稅收紅利全民共享成果「2023拚經濟 全民普發現金1萬元」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲跨派系立委陳素月、許智傑、莊競程、黃秀芳等上周舉行記者會，呼籲全民普發現金1萬元。（資料照／記者屠惠剛攝）

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