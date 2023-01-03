拿1800億討好選民？　黃光芹轟蔡英文「天女散財」：不該債留子孫

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

國庫去年超徵4500億元稅金，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌3日定調，將超徵稅收的1800億扣掉必要規劃後，以發現金的方式跟全民共享。對此，資深媒體人黃光芹表示，政府把錢用在刀口上的對象，應該是所有需要紓困的民眾，但「普發現金」就如潘朵拉盒子，一旦被打開便再也無法收回，所以政府只好打腫臉充胖子，拿出1800億元討好選民，砲轟「政府天女散財，債留子孫的事，我們這代不應該做。」

黃光芹今晚透過臉書發文痛批，債留子孫的事，他們這代不應該做，但普發現金就如潘朵拉盒子，一旦被打開便再也無法收回。所以，政府只好打腫臉充胖子，將蛋糕分成三塊，拿出1800億元來討好選民。

黃光芹認為，政府把錢用在刀口上的對象，應該是所有需要紓困的民眾，但民進黨中，只有副總統賴清德的嫡系立委郭國文，知有所為、有所不為，敢逆風而行。她強調，1800億元現金普發，不管是郭台銘還是王小明，雨露均霑，但1800億元不過是4500億元的3分之一多一點，怎能滿足開口的人？

至於超徵的4500億元該如何應用，蘇貞昌說明，4500億中有700億是地方的不能動，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億作為強韌經濟，1800億則為預留不時之需及用來與全民共享。對此，黃光芹砲轟，政府二一添作五，一邊散財一邊拿1000億元來撥補勞保基金的嚴重虧損；另外1000億元則稱要作為強韌經濟，「這我是怎樣都看不懂。」

黃光芹表示，若將6+1年的超徵税金扣掉四大特別預算花費，還有8500億元的缺口，再加上自2024年起，勞保每年「收不抵支」達1303億元，越往後收支差額更是大。

另根據勞保局最近一次勞工保險普通事故精算報告，黃光芹指出，若該制度未改革，2028年起勞保基金就會破產，2029年年初就會負債1267億元，2030年初負債4170億，2050負債18兆餘元。

再者，台電和中油的虧損，預估合計近4700億元，不僅創下歷史新高，也立刻將4500億元的超徵稅款吃掉。因此，黃光芹質疑，「政府天女散財的同時，難道手不會發抖嗎？望著我們的下一代，難道心裡不會有愧嗎？」