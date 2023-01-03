「民主聯盟基金會」明率團訪台　總統府：為強化全球民主韌性努力

國庫去年超徵4500億元稅金，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌3日定調，將超徵稅收的1800億扣掉必要規劃後，以發現金的方式跟全民共享。對此，資深媒體人黃光芹表示，政府把錢用在刀口上的對象，應該是所有需要紓困的民眾，但「普發現金」就如潘朵拉盒子，一旦被打開便再也無法收回，所以政府只好打腫臉充胖子，拿出1800億元討好選民，砲轟「政府天女散財，債留子孫的事，我們這代不應該做。」