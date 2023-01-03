「民主聯盟基金會」明率團訪台　總統府：為強化全球民主韌性努力

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）
記者詹宜庭／台北報導
民主聯盟基金會主席拉斯穆森於4日率團訪問台灣，總統蔡英文明日將於總統府接見訪問團，並就全球民主發展及區域安全等議題交換意見。對此，總統府發言人張惇涵3日表示誠摯歡迎，期盼透過此次交流，共同深化全球民主社群合作，並為強化全球民主韌性共同努力。
總統府發言人張惇涵3日表示，總統府誠摯歡迎民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）率團訪問台灣，總統蔡英文將於4日上午於總統府接見訪問團，就全球民主發展及區域安全等議題交換意見。
張惇涵說明，AoD於2018年起首度舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit, CDS），蔡英文自2020年至2022年，已連續3年受邀在CDS發表演說，不僅與國際諸多民主夥伴交流，也讓國際友人更加了解民主台灣。
張惇涵強調，此行為拉斯穆森主席第二次訪問台灣，訪團成員另包括民主聯盟基金會帕勒羅（Jonas Parello-Plesner）執行長、亞倫（Tim Allen）公關長等。期盼透過此次交流，共同深化全球民主社群合作，並為強化全球民主韌性共同努力。
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