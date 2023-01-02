快訊／蔡英文擱置普發現金　吳怡農盼現金補助

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣示超徵稅收不會普發現金，坦言政策決定「不容易」，強調錢要花在刀口上，引發部分民進黨立委反彈。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農2日說，全民共享最有效率的方式就是現金補助，這也是社會大眾的期待，希望行政部門能夠順應民意。

吳怡農今天上午啟動中山區車隊掃街前受訪說，總統之前提過希望把1800億的資金拿來讓全民共享，他之前已經呼籲了，全民共享最直接、最有效率的方式，就是透過現金補助，這也是社會大眾的期待，既簡單、方便，也節省成本，希望行政部門能夠順應民意、回應民意。

蔡英文昨天上午發表2023新年談話時，談到將1800億財政餘裕讓全民共享的問題 ，她說，去年稅收超徵4500億， 將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用；只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。蔡總統說，她知道有人主張要皆大歡喜，要將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的時刻，做為負責任的政府必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的產業以及國人，她強調，這個決定不容易，但為了國家必須這樣做，也要請國人能夠理解並支持。

而蔡總統也在回應媒體提問說，昨天的國安高層會議中，並沒有具體討論發放消費券、現金的時程，都是要視整體經濟局勢討論，「錢要花在刀口上」。