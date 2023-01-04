快訊／吳怡農：發現金是一時的　籲提經濟投資方案

▲陳其邁今天上午陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

去年稅收超徵新台幣4500億元，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先後宣示將發現金全民共享。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農4日說，現金補助是一時的，必須重視後續長期投資，藉此振興經濟；代理主席陳其邁也說，「發現金本來就一時啊？不然每天發嗎？」

吳怡農今天上午啟動第三天車隊掃街，除了陳其邁陪同外，包括黨籍立委陳靜敏、前市議員張茂楠、市議員張文潔、陳怡君、顏若芳、王世堅均與會力挺。

媒體會前聯訪時關注，現在傳出行政院有可能發6000元的現金，不過國民黨候選人王鴻薇批評這樣太小家子氣，吳怡農怎麼看？吳說，現金的補助是一時的，過去2、3年有許多產業、家庭過得相當辛苦，隨著現在國家需要全面解封，需要重視如何讓這些產業、家庭感受到政府的關心和照顧，除此之外，更要重視後續長期的投資，透過投資來振興經濟，很期待行政部門適時、盡快地向社會大眾報告紓困和補助的方案，以及未來經濟投資的方案。

媒體亦詢問，陳其邁是否認同報載稱發現金為「閣揆保衛戰」的說法？陳其邁直言，國民黨主席朱立倫日前稱不發現金「我不懂欸」，整體振興經濟、減輕民眾負擔，讓民眾面對今年經濟情勢嚴峻，手頭上有更多現金或儲蓄，都會減輕民眾負擔，這是不分黨派都在講的。

媒體追問，是否認同吳怡農「現金的補助是一時的」說法？陳其邁反問，「發現金本來就一時啊？不然每天發嗎？」