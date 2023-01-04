嘆普發現金急轉彎「典型小英風格」　林濁水：蘇貞昌下台好嗎？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對稅收超徵全民共享一事，總統蔡英文日前才稱未討論普發現金，3日則轉彎表示，會保留一定額度全民共享。對此，民進黨前立委林濁水指出，這是典型小英風格，這樣的話行政院長蘇貞昌下台好嗎？不意氣用事嗎？

林濁水說，蔡英文把稅收處理當「國安危機」，歸國安會管，一管下來，經一次「不容易的決定」再經二次「不容易的決定」又追加「不容易的決定」後，轉彎再轉彎，「典型小英風格」。

林濁水提到，這風格也在應對中國軍演措施上展現，像義務役延長就展現了「無比困難決定」的決策模式。

林濁水質疑，現在立委和名嘴強烈要求換下討厭的蘇貞昌，要總統換一個好相處的人，這是要行政院做起事來回復蔡林（林全）體制，發揮小英風格風格，但這樣好嗎？

針對稅收超徵，蔡英文召開國安會議，並於新年談話時表示，未具體討論發放現金或消費券，資源優先協助高風險產業等用途，餘裕才研議全民共享，引發批評，連黨內立委包括管碧玲、何欣純等人都出聲反對。

不過，蔡英文3日指出，稅收其中1,800億元的部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。