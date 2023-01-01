新北板農活力超市推年貨　消費滿5000送200抵用券

▲新北板農活力超市推年貨。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區農會在「板農活力超市」辦理賀歲酬賓活動，現場有精美年貨、澎派年菜、生鮮海產食材、青蔬水果等優質農漁特產和年節必備伴手禮商品多達300個品項供民眾預購選購，即日起至2023年1月19日前消費滿5000元還可憑發票兌換200元超市抵用券。

春節即將到來，「板農活力超市」提供珍奇美味的菜餚，包括附蒸籠的米糕、山珍海味的佛跳牆、海鮮食材組合包等佳餚，讓大家歡樂在家慶團圓，超市內年貨專區也提供各地農漁會精選禮盒，如社頭鄉農會雙蜜尬醋組禮盒、新社區農會首露香菇禮盒與全國區漁會全漁淬滴魚精禮盒等多樣選擇，送禮自用兩相宜。

另外為提倡地產地消概念與農民配合推出新鮮、安全、安心且具地方特色的農產品，自2023年1月12日至19日早上9時30分至晚上7時30分在超市1樓廣場舉辦年貨大街展售活動，現場攤位有販售貢寮鮑、石門肉粽、青農茶葉、彰化巨峰葡萄、新埔柿餅及南北乾貨等在地農特產品，品項多樣任君挑選，亦適用消費滿5000元兌換「200元超市抵用券」優惠活動。

板橋區農會理事長郭進源表示，在協助農友、服務市民的理念之下，透過板橋農會超市提供一個當季農特產品、應景年節商品的年貨採買平台，因此規劃年貨市場檔期活動，讓產銷兩端在歲末年關都能有所滿足與收穫，邀請民眾前來農特產市場採購年貨。

農業局長李玟表示，農業局秉持「健康大，創造大眾健康」理念，歡迎大家到農會超市置辦年貨，一起推廣綠色消費，支持有機、友善及在地農漁產品，降低碳排放，創造健康好生活。