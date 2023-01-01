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500萬現金、8台名車等抽！　7大通路「兔年福袋」一次看

▲▼7-11推出30款「限量開運金喜福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7大通路「兔年福袋」一次看。（圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買福袋試手氣！《ETtoday新聞雲》整理4大超商+3大賣場祭出的「兔年福袋」，總共要送出8台名車、現金500萬，還有價值43萬元的15天豪華郵輪之旅雙人行，直接搭船去追夢幻極光，即日起陸續開賣，今（1）日就要先衝超商一波。

▲▼7-11推出30款「限量開運金喜福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11推出30款「限量開運金喜福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11推出30款「限量開運金喜福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

●7-11
7-11今年「開運金喜福袋」集結5大人氣動畫+2大精品推出共30款福袋，頭獎祭出價值396萬元的「瑪莎拉蒂Levante GT跑旅」，更特別推出「加碼再抽」活動，額外再送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅及柏金包，獎項總價值超過1000萬元，即日起正式開賣。

其中，人氣動畫福袋特意找來迪士尼百年慶典、皮克斯系列、兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴以及卡娜赫拉的小動物合作，有299、499、1299及1699元共4價位選擇，福袋內容物也是十分豐富，包括各種餅乾零食外，也放進各種限定周邊，像是紅包袋、500ML保溫瓶、3.2L氣炸鍋、火烤兩用鍋以及登機箱等，即日起於門市正式開賣，並同步上架foodomo、foodpanda以及Uber Eats3大外送平台開賣，數量有限、售完為止。

至於精品福袋則找來英國Royal Doulton皇家道爾頓、瑞士Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋聯名，以999元、1699元推出3款限量福袋，內含餐具8件組、平底煎鍋及深底煎鍋等，再加碼送2張星巴克免費招待券以及7-11百元禮券，即日起上午11時於OPEN POINT APP限量開賣。

而今年購買任一款福袋皆附抽獎券1張，且為提高中獎機會，只要購買價值499元福袋（含）以上，更有「專屬限定抽獎序號加碼送活動」，活動期間內完成序號登錄，即可領取加贈序號（最高可領取5組），有機會帶走價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。

並針對全系列福袋特別規劃「加碼再抽」活動，只要購買聖誕禮物福袋或是開運金喜福袋未中獎的序號，加碼再抽神秘大獎，有機會獲得市價86.6萬的柏金包或市價396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，獎項總價值超過1000萬元。

另一重頭戲則是「超值優惠券」，隨袋皆附品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等飲品買1送1優惠券，另還有星巴克黑咖啡系列好友分享優惠或全品項第2杯半價優惠以及KLOOK旅遊優惠等，商品+優惠券總價值超過5500元。

除外，今年更針對價值999元福袋（含）以上福袋祭出專屬優惠，包括星巴克免費招待券、鈴鹿賽道樂園指定設施招待券等，購買美國旅行者聯名登機箱福袋、英國Royal Doulton與瑞士Swiss Diamond聯名福袋再加碼1張星巴克免費招待券（共2張），精品福袋更可額外獲得7-11百元禮券。

▲▼全家推出12款兔年福袋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家今年一共推出12款兔年福袋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家推出12款兔年福袋 。（圖／記者蕭筠攝）

●全家
全家2023年新春福袋頭獎首度推出實領「300萬現金」1人獨享，就是要讓消費者年終獎金加碼翻倍賺，貳獎至玖獎部分更送出價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台、東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬、長榮航空亞洲航線機票來回、iPhone14、Tiffany手鍊等多項大獎，超級大手筆，且袋袋都有機會抽中，肯定要試一波手氣。

福袋部分一口氣網羅12款選擇，1月1日搶先開賣「福兔好運福袋」，一共有3款造型共12種超值零食、飲料組合，還加碼送贈品及抽獎券，全台限量95萬個，只要花200元就有機會成為百萬富翁；1月11日起再開賣超可愛「肖像福袋」，找來美樂蒂、布丁狗、兔巴哥、崔弟及馬來貘合作，打造6款療癒福袋選擇，且每款肖像福袋都有專屬周邊及抽獎券，抽獎券部分加碼送專屬特獎現金100萬，只要購買肖像福袋並登錄序號就有機會抽中。

肖像福袋部分，399元有美樂蒂、布丁狗及馬來貘結合摺疊收納箱及可裝個人隨身物品的果凍包，限量6萬組；699元則有兔巴哥、崔弟特製2款福袋，是以伸縮收納籃為包裝，內含餐盤、果凍包，可愛爆表，限量4萬組；999元則有馬來貘摺疊推車，內含零錢包與果凍包，限量1萬組，以上福袋也都放進多款零食、飲品，好吃好用一次滿足。

除外，還有3C、公仔迷最愛的品牌聯名福袋，特意找來PQI、Miravivi與野獸國聯手推出3款福袋選擇，價格為499、599元，內含造型行動電源、藍芽耳機等3C好禮，以及眾多可愛授權小物與公仔，一共限量38500份，同樣也有抽獎券等抽大獎，即日起於全門市開賣。

▲▼萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。（圖／業者提供）

●萊爾富
萊爾富今年一共推出3款開運福袋及2款超可愛黃阿瑪的後宮生活聯名福箱，且每包福袋皆含有1張抽獎券，享有3重中獎機會，有機會抽中頭獎「Honda HR-V汽車」，加碼還有iPhone14、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器等大禮，高達37萬個獎項等帶回家。

其中，「錢兔無量開運福袋」內含餅乾、糖果、日用品等種商品，售200元，限量26.3萬包，最高價值為259元；而「錢兔無量發財卡」限量9.8萬包，有高達800種商品組合，於指定期限內皆可兌換，且加碼再送1組萊爾富50元購物金，最高還有機會刮中500元購物金。

「花開富貴資訊3C福袋」則為首次推出，有4種商品組合，皆含3款隨機商品與1張抽獎券、1張優惠DM及商品保固卡，福袋價值最高達2138元，還可加碼參加資訊3C福袋限定抽獎活動，售價799元，限量2000包。

除外，萊爾富今年更找來「黃阿瑪的後宮生活」聯手推出「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，內含抽獎券和優惠DM各1張，還有黃阿瑪、嚕嚕、柚子等8角色的獨家小物隨機入袋，以及零食、糖果、飲品等5個隨機商品，再加碼「序號抽汽車」3次抽獎機會，限量1萬箱、每箱599元，即日起開賣。

另一款「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，內含抽獎券和優惠DM各1張，以及零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機商品，再加碼6次「序號抽汽車」抽獎機會，售1680元，全台限量3000組，即日起至2月28日開放預購（預計1月16日後即可取貨）。

以上福袋皆可抽超值大獎，第1重「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點（等值現金4444元）。

▲▼OK mart兔年限定福袋「鴻兔大展招財包」。（圖／業者提供）

▲OK mart百元福袋抽1克拉心型鑽石項鍊。（圖／業者提供）

●OK mart
OK mart新春限定「百元福袋」今年強勢推出「鴻兔大展招財包」，內含6項食飲品共有5種組合，再加上刮刮卡1張，只要100元就能買到，頭獎大手筆送出「亞帝芬奇1克拉心型鑽石項鍊」，市值高達36萬元，另外還有TOKUYO Mini玩美椅PLUS按摩沙發、東芝43吋4K HDR液晶電視、國際牌除濕機等獎項，且袋袋有獎，全台限量10萬個，即日起至2023年2月5日限時開搶，售完為止。

▲▼家樂福兔年福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福兔年福袋頭獎祭價值43萬的極光郵輪行。（圖／記者蕭筠攝）

●家樂福
家樂福今年推出「錢兔似錦新春福袋」，內含零食飲料、泡麵等商品，並加碼送義大皇家劇院年度大劇《奇幻之旅》買1送1券及雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券，總價值超過500元，售價198元。

買福袋還可獲得「錢兔似錦刮刮卡」1張，於結帳時由收銀人員提供，獎項分為「財氣旺區」、「手氣旺區」及「運氣旺區」，其中，財氣旺區祭出頭獎價值43萬的「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎也有「荷比法10日雙人遊（機+酒）」等抽，提醒需在2023年1月30日前於活動頁面輸入抽獎序號完成登錄及相關資料填寫，2023年2月6日公布中獎名單。

手氣旺區則有13種獎項，包括鳴日號觀光列車花東3人套裝旅遊雙人行、屏東海生館雙人夜宿體驗2日、台中李方艾美酒店一泊二食雙人房住宿券、高雄萬豪酒店一泊二食雙人房住宿券、饗食天堂平日晚餐券等抽，該區刮開有獎項即代表獲獎；運氣旺區則是人人有獎，內含衛生紙、擦拭布、蘇打餅等小禮。

家樂福「錢兔似錦新春福袋」將在1月22日大年初一上午10時起正式開賣，量販店每店限量100個，超市店則採限量販售，每人限購1個。

▲▼全聯攜手大潤發推兔年福袋 。（圖／業者提供）

▲全聯今年攜手大潤發推兔年福袋 。（圖／業者提供）

●全聯
全聯今年首度攜手大潤發共同開賣「兔年福袋」，一共有3種不同規格選擇，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，每款都有豐富好物，像是飲料零食、福利熊周邊文創品等，以及超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22000萬元，福袋總共限量「14萬7000個」，預計發行「23萬組抽獎序號」。

頭獎部分再創紀錄祭出「3頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」及市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值高達近830萬，還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、中華航空桃園飛沖繩、桃園飛清邁單人來回機票等獎項，1月22日上午9時起於全台全聯1100間實體門市、大潤發20間門市限定開賣。

其中，「福利熊兔年生肖福袋」內含1組抽獎序號，限量122000個；「萬國通路13吋手提箱」則有藍色、亮銀河紅2款，各限量11000個，內有7組抽獎序號；「萬國通路24吋細鋁框行李箱」則多達14組抽獎序號，限量3000個，每店販售數量皆以現場公告為準、售完為止。開獎時間為1月30日下午1時，並於全聯官方臉書粉專及大潤發臉書粉專直播開出。

除外，「全聯小時達」今年也有「小時達兔年線上福箱」，特意找來知名插畫家「懶散兔與啾先生」合作，福箱內除了有多款零食乾貨等，還有2款懶散兔聯名購物袋，隨機出貨，全台限量2萬5千個，每個售價588元，內容物總價值可是超過1200元，每箱享有1次抽獎機會。

頭獎部分則送出「旅遊基金現金100萬」，還可抽華航美國紐約、英國倫敦豪華經濟艙雙人來回機票，以及日本東京、韓國首爾、越南峴港來回機票等133個豐富獎項。「小時達兔年線上福箱」1月22日上午10時起在「全聯小時達」、「foodpanda」上開賣，開獎時間為當天下午4時在全聯PXGo!粉絲專頁及YouTube頻道直播。

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