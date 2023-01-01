新北蘆洲特色共融公園　結合水鳥意象貼近大自然

▲三民公園以鷺鷥作為主題。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來新北玩公園！新北市政府為提供市民更完善且安全的休憩空間，將多處公園改造成為特色共融公園，110年度起更積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，將市內既有設施老舊、無障礙設施規劃不足的公園進行更新，打造更優質的公園環境，而蘆洲區也有多座特色共融公園，每座都有不同特色。

景觀處表示，蘆洲目前8座特色共融公園中，最新完工的兒五樓厝公園以蘆洲河濱美麗的水岸風光為發想，將蘆洲獨特的濕地生態意象放進了公園，「鳥棲土丘」提供孩子們攀爬場域以及經典的磨石滑梯，可以練習專注力與大肌肉，「土丘隧道」則有彩繪水鳥及沙沙聲遊戲板，在遊玩同時認識水鳥貼近大自然。

▲三民公園遊戲場有多樣挑戰設施。

景觀處說，全新改造三民公園則以鷺鷥作為主題，建構出屬於蘆洲區獨一無二的鷺鷥造型滑梯，滑梯整體大量採用細格編織網，讓小朋友不僅可以滑梯，也同時包含攀爬的遊戲模式，遊戲場內還有多樣挑戰性設施，並且鋪面採用多種天然材料組成，帶給小朋友多層次體驗。

農業局長李玟表示，除了這兩個公園之外，蘆洲區還有鷺鷥意象天幕籃球場的蘆洲公園、以柳樹為遊具設計主題的柳堤公園、環河公園與永康公園等多座特色共融公園，詳細的新北市特色共融遊戲場資訊，都在「新北玩公園」網站歡迎上網查詢。

▲兒五樓厝公園以蘆洲河濱美麗的水岸風光為發想。

▲以柳樹為遊具設計主題的柳堤公園。