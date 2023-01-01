新北KTV元旦大亂鬥！男揮紅龍柱砸頭　女抱小孩尖叫：不要打了

記者陳以昇、翁子皓／新北報導

新北市板橋區某KTV今（1）日凌晨2時許發生一起暴力衝突事件，陳姓男子在KTV櫃台與周男、林男發生口角衝突，後來陳男的2名友人也前來協助，陳男更在情緒失控下，拿起紅龍柱狂毆對方。警方到場後，強制壓制逮捕，全案依妨害秩序、傷害罪嫌移送偵辦。

▲元旦凌晨雙方人馬爆發衝突，男子一怒之下還拿紅龍柱狂毆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據了解，事發當時是22歲陳男到KTV櫃台準備消費，結果遭不認識的31歲周男、30歲林男出言挑釁，陳男不甘示弱回嗆，雙方因此爆發口角爭執。陳男的2名友人見狀也加入助陣，雙方因此擦槍走火，演變成肢體衝突。

陳男情緒一時無法控制，竟拿起一旁的紅龍柱，攻擊對方其中一人的頭部，一旁的友人還補了一拳，把對方打倒在地，陳男見對方倒地後，仍不罷手，高舉紅龍柱猛敲對方2下，在準備敲第3下時才遭一旁的友人制止，過程中一旁綁馬尾、抱著小孩的女子不斷大叫「不要再打了」。

警方接獲店家通報趕緊到場，實施強制壓制逮捕，及時阻止雙方衝突擴大，警方訊問後，將5名男子依妨害秩序、傷害罪嫌移送偵辦。警方表示，嚴厲譴責暴力，絕不寬貸。

▲警方火速到場處理。（圖／記者陳以昇翻攝）