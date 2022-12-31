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搶喝1元美式、拿鐵買1送1！　超商超市「跨年咖啡優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商超市跨年咖啡優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

今（31）日就是2022年最後1天了，《ETtoday新聞雲》幫整理各大超商、超市祭出的「跨年咖啡優惠」，不僅有自備環保杯搶喝1元美式，還有拿鐵買1送1、各大咖啡組合優惠等好康，一路爽喝到明年，小確幸肯定不能放過。

▲▼全家攜手畬室推濃黑巧克力霜淇淋 （圖／記者蕭筠攝）

▲全家霜淇淋不限口味買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11
7-11今（31）日推出「CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA熱英式紅茶享同品項第2件0元」優惠，還有CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵「同品項第3件0元」喝。

另，至2023年1月2日前加碼於OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項買7送7」，還有CITY CAFE濃萃美式買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡買3送2、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡買3送2、CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買3送2、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，優惠每日限量、售完為止。

●全家 
全家即日起至2023年1月2日於全門市祭出「3大人氣品項買1送1」，優惠品項包括大杯Let’s Café美式、大杯Let’s Café拿鐵及Fami!ce霜淇淋（不限口味），提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；加碼還有百樣指定商品享有「同品牌、同價位第3件0元」小確幸，買愈多省愈多。

期間APP隨買跨店取也推「大杯特濃美式、拿鐵買1送1」，以及「私品茶65元系列62杯特價2023元」、「Let’s Café大杯特濃美式74杯特價2023元」及「Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2023元」共3大組合優惠，最低下殺5折喝，還能寄杯、互換冷熱，每人限購2組，把握機會囤。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart今日有大杯美式、拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

●萊爾富
萊爾富即日起至2023年1月2日於Hi-Life VIP APP祭出「Hi Café大杯特濃美式30杯、大杯特濃拿鐵25杯特惠價888元」優惠，換算下來喝1杯特濃美式只要30元、特濃拿鐵36元，兌換天數長達180天；門市部分至2023年1月10日止，也可享「Hi Café大杯奶茶均一價45元」好康，品項有冰港式奶茶、冰鴛鴦奶茶、冰抹茶拿鐵、新冰紅茶拿鐵、冰／熱珍珠厚奶茶。

●OK mart
OK mart今（31）日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」優惠，加碼喝冬季限定「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」也可享單杯7折優惠。

▲▼全聯OFF COFEE推出補班日優惠。全聯咖啡，OFF COFEE。（圖／全聯提供）

▲全聯OFF COFEE熱美式連2天買1送1。（圖／業者提供）

●全聯
全聯今（31日）、明（1）日於全門市祭出「OFF COFEE熱美式買1送1」優惠；且1月1日元旦當天自備飲料杯購買熱美式只要1元，每店限量100杯。

●Mia C’bon
Mia C’bon即日起至2023年1月2日祭出「現煮咖啡全品項買1送1」優惠。

●家樂福
家樂福inLove Caf’e即日起至2023年1月2日祭出「買花漾紅果茶送inLove北海道生乳捲1份」優惠，數量有限、送完為止。

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