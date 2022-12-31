直擊／跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」　爽吃滷味、現烤點心

▲備戰跨年人潮，7-11加碼擺設「行動攤位」，方便民眾購買商品。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就是2022的最後一天了，隨著時間越來越晚，跨年一級戰區信義區人潮也越來越多，周邊各大超商也做好備戰工作，其中，7-11在指定地點擺設「行動攤位」，販售熱飲、現煮滷味、咖啡、熱狗、零食等品項，讓民眾跨年之餘也不怕肚子餓，而全家也有攤位，吃得到鼎王麻辣蛋、頂呱呱及蛋撻等。

7-11信義商圈門市除了備貨超過5倍、動員超過8倍人力之外，更在市捷、仁信、松捷、興貿、靜安、新光、松高門市開設「行動攤位」，提供熱飲、咖啡、啤酒、現煮滷味、烤地瓜、熱狗、暖暖包、雨衣等品項，貨量非常充足，絕對能讓民眾買好買滿。

▲跨年夜天冷還下雨，7-11也在行動攤位備好熱呼呼的現煮滷味。



▲同步還有多款熱食、熱飲、咖啡、雨衣、暖暖包可買。

全家也於建鑫門市外設立「行動攤位」，主要販售咖啡、現烤點心、關東煮、茶葉蛋、香腸、蒸玉米、啤酒等商品，其中，現烤點心買得到人氣葡式蛋撻、鮮肉千層餅等，還有頂呱呱的呱呱包、炸雞等通通一次滿足；除外，門市內的水、茶飲也放滿滿，備貨量充足，飲料冰櫃也特意拆門方便消費者拿取，收銀機也增設至14台。

▲全家則在建鑫門市外設立「行動攤位」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲全家行動攤位販售各式現烤點心。