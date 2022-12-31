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大叔超商買點數「給小姐」！熱心男急勸1句　網笑翻：老司機

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲熱心男客脫口「要叫小姐？我幫你叫」，並掏出手機。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「X笑死～眾人+店員勸說『你被騙了啦！你是要叫小姐還是娛樂城』。」有網友日前在超商目擊哭笑不得的一幕，起因是有位大叔客人想買點數，店員秒識破是被詐騙。沒想到，一旁的熱心男客也加入勸說行列，心急之下還脫口「要叫小姐？我幫你叫，不要浪費這些錢，我給你地址」，讓一票人都笑翻。

目擊網友在「●【爆料公社】●」貼出影片，說他是在超商看到這「苦勸大叔客人買點數」一幕。好笑的是，不只店員阻止，一位穿著黑色外套的男客人正滔滔不絕的在分析，想讓大叔聽懂詐騙手法，苦口婆心地要對方別買點數時，竟當場戳破，「你要叫小姐？我幫你叫！」並真的掏出手機，只可惜大叔反而不相信他。

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原PO忍不住邊看邊笑，「真的笑死～你要結帳我叫警察喔～到底？居然真的有人上當！」也在留言處曝光悲劇後續，「結果來不及了，被騙走$4000了，救回$1000，手上的錢還在，店員不給儲值，現在人在前往警察局備案路上，笑死！」

貼文一出，熱心男客的行徑讓不少人笑噴，「遇到熱情老『濕』機」、「先生表示：你被騙的錢你知道可以叫多少小姐嗎」、「全世界都知道你有茶莊的電話囉」、「帥哥為了救人，不惜讓大家知道他很會叫小姐，大愛啊」、「善良，說話有條有理，又懂哪裡叫小姐的帥哥」、「那句『相信我』好好笑，因為對方眼神十分不相信。」

有網友則無奈直嘆，「我也遇過一個要付28000的，派出所就在超商隔壁，店員直接請警察來勸阻」、「我以前打工也遇過，跟他講是詐騙不聽欸，花了6000序號給別人還來問可不可以退」、「真希望人類能長點腦」、「這些人是都不看新聞嗎」、「我以前打工也遇過，跟他講是詐騙不聽欸！花了6000序號給別人，還來問可不可以退。」

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