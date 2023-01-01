可以寄杯、互換冷熱！　超商今天「大杯特濃美式、拿鐵買3送3」

▲全家大杯特濃美式、拿鐵買3送3。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年第1天快搶小確幸！全家今（1）日祭出限時1天「大杯特濃美式／拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，每品項各限量20萬組，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才可享優惠；另，7-11連2天也於APP推精品美式、拿鐵買7送7好康，通通不能放過。

全家今（1）日上午10時起於APP隨買跨店取祭出限時1天「大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3」優惠，優惠品項各限量20萬組，並開放寄杯、冷熱互換，兌換期限為3個月；門市部分至1月2日前也有「大杯Let’s Café美式、大杯Let’s Café拿鐵及Fami!ce霜淇淋（不限口味）可享買1送1」，提醒以上活動皆須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲7-11精品咖啡系列買7送7。

另，7-11今（1）日、明（2）日也於OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項買7送7」，還有CITY CAFE濃萃美式買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡買3送2、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡買3送2、CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買3送2、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，優惠每日限量、售完為止。

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