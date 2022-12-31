妻懷3寶！渣夫顧超商吃打工妹　泡「愛的咖啡」：來找我愛愛

▲宋男在妻子懷第3胎時，要超商女員工送愛的咖啡，還傳訊調情「來找我愛愛呀」，妻子坐月子時發現超崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名宋姓人夫在擔任超商加盟主的妻子身懷第3胎期間，接下管理2間門市的工作，卻特別「照顧」一位員工妹妹小庭（化名），互稱老公老婆、傳訊道「睡不著來找我愛愛」、「老婆我的咖啡還要多久」，並在超商內親親抱抱，妻子在坐月子時發現2人對話崩潰，提告2人求償100萬，法院審理後判2人要賠妻子12萬。

人妻提告主張，她是桃園2間連鎖超商門市的加盟主，她在懷著第3胎時，將店面交給宋姓丈夫打理，沒想到她在生下3寶、於醫院休養期間，從電腦中發現丈夫與店內22歲員工小庭的曖昧對話。

丈夫與小庭在今年4月10日至24日間，不停傳訊打情罵俏「（庭）我睡不著」、「（夫）來找我愛愛呀」，「親愛的老婆，我的咖啡還要多久？我快渴死了」、「太愛你了、晚點去探望你（親吻貼圖）」、「我愛你就對了」、「聽老公的話」。

人妻大受打擊，不敢相信丈夫與以姊妹相稱的小庭搞在一起，不顧剛生產完身體虛弱，提告丈夫與小庭求償100萬，更從超商裡監視影像發現，2人偷偷在店內親吻、調情，還常常互送咖啡加油打氣。

而人妻與丈夫攤牌後，丈夫還懊悔地對小庭說「姊姊（妻子）已經全部都知道了」、「怎麼會…你沒刪嗎」、「有，可能電腦刪不掉」，可見2人偷情之事已不是剛開始，也有共識要蓄意隱瞞，同時也打臉小庭強辯不知道宋男已婚的說詞。

法官審後認為，宋男與妻子結婚4年、生下3名子女，不顧妻子艱辛地替他懷著3寶時，與22歲女員工互訴情意、在工作地不正當行為，讓妻子精神相當痛苦，但審酌侵害方式、情節，判2人連帶賠償12萬元，全案還可上訴。