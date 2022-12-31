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1800億全民共享！　綠委曝「發現金1前提」：政院盡量年關前處理

▲▼立法院民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會 劉世芳 陳歐珀 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文在今召開的國家安全高層會議中裁示，中央可運用的3800億元，其中1800億元除預留一定財源以備不時之需外，會研議全民共享的可行方案。對此，立委劉世芳31日表示，不管是本來4500億還是1800億，行政院可以再精算，若普發現金額度有多少，並盡量在年關前處理，讓台灣人有一個奮鬥而來的紅包。

劉世芳表示，應該要說還財於民，這確實屬於原有稅制、大部分是營業稅，政府沒有額外興稅，還稅於民會是比較簡單的說法，原來預估是4500億，當然要把現在的財政紀律先顧好、有欠的部分先處理好，達到歲入、歲出平衡。

劉世芳指出，不管是本來4500億還是1800億，行政院可以再精算，若普發現金額度有多少，還是呼籲盡量在年關前處理，第一、這是人情之常，華人地區過年就是關卡，年節的氣氛下，大家都可以有一個台灣人民奮鬥來的紅包。

第二、面對中國大解封、國際經濟情勢等，明年經濟發展不會像前兩年成長率那麼快，這樣的紅包可以讓台灣人更安心，呼籲行政系統看有沒有這樣的機會能夠普發現金，至於額度還是要看國庫能支出多少，還是手頭上有餘錢才分紅包，哪有人借錢發紅包，不可能寅吃卯糧。

劉世芳表示，行政系統可以再精算1800億如何運作，這兩天可以看到民眾大部分都支持，但能不能到一萬塊的規模，就看行政院或財稅單位提出的辦法是什麼，仍然是樂觀其成。

對於普發現金可能趕不上年節，劉世芳表示，當然要經過一定的行政程序，宣布以後大家都能夠理解有什麼關係呢？台灣是一個民主法治社會，至少所有程序走完才能拿錢，現在問題是，整體國家經濟是否足夠寬裕，「我們呼籲之後，讓行政單位有時間做處理，他們不會不處理。」

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