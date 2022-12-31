明年經濟嚴峻挑戰　蔡英文下令：積極研商缺工問題

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文31日上午在總統府召開國安高層會議，會中揭示，「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」是來年四大目標。針對可能面臨產業動能減緩之衝擊、以及缺工困境等，蔡英文也請國安會、行政院會同相關單位研擬、諮詢產業界意見，提出具體對策及因應方案。

依據國發會分析，在有前瞻、國防、防疫三項特別預算的前提下，蔡總統執政以來僅淨增加舉債3,010億元，中央政府整體財政狀況仍屬健全。雖然財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3,800億元，仍須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序。

蔡英文表示，初步規劃，中央政府可運用之3,800億元，可從三個面向規劃。首先，除原本已編額度外，將額外以其中1,000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔；另一方面，則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

其次，除各部會既有經費外，也將再以其中約1,000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

蔡英文指出，她已請國安會會同相關行政部門，針對建構「靱性經濟」及未來產業發展策略，尤其半導體產業及資通訊產業在全球供應鏈之角色及布局的調整，進行系列研討，並充分諮詢產業界意見，提出具體對策及因應方案，同時也結合政府和民間力量，強化整體經濟的靱性及應變能力，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色，維持產業發展的永續動能及經濟的安全與穩定。

最後，蔡英文請行政院蘇貞昌院長率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告。而面對明年全球經濟嚴峻挑戰，各產業勢將面臨動能減緩之衝擊，政府後續將進一步研商缺工等各項問題之因應方案，執政團隊將持續透過各項措施，將資源有效運用，協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。