蔡英文敲定1800億全民共享　曾銘宗籲發現金：錯過兩次了別再犯錯

▲國民黨團總召曾銘宗。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文在今召開的國家安全高層會議中裁示，中央可運用的3800億元，其中1800億元除預留一定財源以備不時之需外，在財政許可費為內，會研議全民共享的可行方案。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團主張發現金，奉勸蔡政府，已經錯過兩次了，不要再犯錯。

蔡英文31日上午召開國安高層會議，會談主軸為國際政經變局與穩定經濟民生等。會後總統府發布新聞稿，指出財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3800億元。

總統府表示，這筆3800億元雖須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序，但政府初步規劃，其中1000億元為撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼，另一筆1000億元將投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊，而剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

針對1800億元將適時研議與全民共享，曾銘宗接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示贊成，但曾也說，蔡政府過去發三倍券、五倍券，效果都不好，國民黨團過去強烈主張發現金，好處有是可以直接入帳戶，也能減少印券成本，且香港、新加坡、美國、日本紓困時也都發現金。

曾銘宗認為，不大需要擔憂會發生替代性消費或民眾把現金存起來，因為大部分民眾都缺現金，存起來的人佔少數；去年跟今年薪資負成長，加上萬物齊漲，給現金能讓人民做最好的運用，也是最直接、最有效、最有感的。

曾銘宗強調，國民黨團強力主張發現金，「不要再印券了， 印券沒有用，奉勸蔡政府，已經錯過兩次了，這第三次，不要再犯錯」。

至於蔡政府擬撥1000億補貼勞健保財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼，曾銘宗說，健保今年缺口大概169億元，而台電今年虧損超過2300億元，不知道怎麼補？「補台電我贊成，但檢討錯誤政策更重要」。

曾銘宗也指出，勞保明年公務預算要補450億元，不曉得還能再補多少？原則上每一年要多補1000億元左右，才會減緩勞保財務加速破產，所以再補多少也只是杯水車薪，還是勞保改革方案趕快拿出來。