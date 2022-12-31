桃機加強檢疫中國班機　蘇貞昌：為保護國人健康的對應措施

▲蘇貞昌31日視察「桃園機場中國航班加強檢疫措施執行情形」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌31日上午前往桃園機場視察中國航班加強檢疫措施執行情形，會前受訪提到，中國疫情「資料不透明、不公開、不聯絡」，各國都很緊張，施行相關對應措施；他說，春節是國人同胞返鄉回家團聚最重要的時刻，也請交通部、指揮中心等，給回鄉的國人盡量的方便，兼顧他們急著返鄉的心情

蘇貞昌說，疫情在中國的情況到底是怎樣，最令人擔心的是，他資料不透明、不公開、不聯絡，各國都很緊張，因為他過去封控那麼嚴，突然開放這麼快，而看他的國內各方面要搶藥、殯儀館種種的情形，「確實令人擔心」，政府不得不為了保護國人健康，各國都施行相關對應措施，台灣也是一樣。

但蘇貞昌提到，春節是國人同胞返鄉回家團聚最重要的時刻，也請交通部、指揮中心等，給回鄉的國人盡量地方便，兼顧他們急著返鄉的心情。不過，保護全體國人，防疫也是不能放鬆，所以今天特別到機場來看。

媒體追問，今日院長視察桃園機場行程，為何沒有邀請桃園市長張善政出席？蘇貞昌說，因為今天是來看機場內部防疫相關的措施，最主要是在唾液篩檢的採集，以及旅客的動線等等，「如果未來有要地方政府配合等等，自然會邀地方首長」。