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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文指示1800億適時與民共享　行政院著手盤點方案

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為因應國際政經變局、穩定經濟民生，總統蔡英文31日召開國安高層會議，針對各界關注的還稅於民等福利措施，蔡指示，超徵稅扣除必要開支後剩餘約1800億，在財政許可範圍內，將適時研議全民共享的可行方案。行政院發言人羅秉成說，將依本次會議總統指示之政策方向，詳為盤點，妥為研擬各項具體方案及其財務規劃，並適時向國人報告。

行政院發言人羅秉成指出，近3年來，在全球疫情蔓延下，台灣疫情相對穩定，經濟成長在全球主要國家中表現不俗，因此今年全國稅收超乎預期，加以去年編列稅收預算較為保守，經初步推估今年將增加4500億元稅收（須待明年7月由審計部完成審定程序確定）。

羅秉成說，其中約有700億屬地方政府稅收所有，非中央所能支配。而中央雖能使用其中約3800億，但盱衡這2年新冠肺炎疫情、俄烏戰爭的影響，國際原物料與能源價格紛紛飆漲，以及預期明年經濟走勢趨於疲弱等因素，這3800億元增加的稅收如何使用，中央政府應從總體經濟的角度詳加權衡並妥善規劃。

羅秉成表示，為確保國家經濟安全，並減輕人民負擔，本次會議決定這3800億元將朝3個面向規劃：首先，除原本撥補額度外，將優先以其中1000億元為規模，增加撥補勞保及健保基金財務缺口，並另增加投資台電，進行電價補貼。

其次，另再以約1000億元拿來幫助受衝擊產業和族群，包括協助中小企業和傳統產業的升級轉型、加速國際觀光客來台旅遊、減輕民眾居住和交通的負擔、照顧農漁民生計權益、加強照顧中低收弱勢族群，以及穩定民生物價等，以因應全球通膨及國際經濟的衝擊。

最後，餘約1800億元除預留一定財源以備不時之需外，在財政狀況允許下，可將一部分研議與全民共享的可行方案。

羅秉成表示，後續行政院及相關部會，將依本次會議總統指示之政策方向，詳為盤點，妥為研擬各項具體方案及其財務規劃，並適時向國人報告。

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