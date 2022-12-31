高端爆內線交易僅30萬交保　他曝檢調內幕：向賴清德示好

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高端爆內線交易僅30萬交保　吳子嘉曝檢調內幕：向賴清德示好

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（組合圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

實習記者李密／台北報導

士林地檢署29日偵辦高端、基亞內線交易案，查出高端疫苗董事長張世忠等人涉嫌高端內線交易及基亞非常規交易，共約談18人，張世忠30日以30萬元交保。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示「百分之百查假的」，檢調知道總統蔡英文、行政院長蘇貞昌即將下台，內線交易案一辦就須一兩年，現在是在「拔草觀風向」，向副總統賴清德示好。

吳子嘉30日在節目《關鍵時刻》中分析，從結論來看，每人交保金額30萬、50萬，但炒作股票中間可獲利上十億。獲利上十億，交保金額50萬，相較高虹安獲利60萬，交保60萬，交保金比高虹安還少。「高拿去買髮夾，這搞了幾十億，才交30萬，當然是查假的。」

至於為什麼突然辦內線交易，吳子嘉表示是在幫民進黨排除競選障礙，有其政治目的。「今天先搞個30、50萬交保，搞一年、兩年，可以一路辦到2024。」吳子嘉說明，炒作歸證交法第155條，內部人透露資訊則是證交法第157條，金流炒作、起伏點都很容易查出來，內部人透露資訊也可以從通聯記錄去查，電話聽一聽就知道，為何都不查？且關鍵大咖明明不是張世忠等人，檢調又為何查這幾人？

吳子嘉指出，檢察官知道蔡英文、蘇貞昌即將下台，先「辦一半弄個30、50萬」向賴清德示好，等到蔡、蘇都垮了，500萬進來開始扣押、扣人。現在只是在找老闆，「拔草觀風向」。

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

吳子嘉蘇貞昌蔡英文

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