　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／習近平沒提祖國完全統一！　2023新年賀詞：海峽兩岸一家親

▲▼ 習近平2023新年賀詞 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 大陸國家主席習近平於2022年最後一天，晚間七點發表2023新年賀詞 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

堅持三年防疫政策終於放開，大陸國家主席習近平2023年新年賀詞備受關注。官媒央視《新聞聯播》和各大互聯網今晚（31）日七點同步直播。將近14分鐘談話，習近平首先指出大陸疫情進入新階段，呼籲眾人再加把勁，堅持就是勝利，並且再次緬懷前領導人江澤民的離世。2023年的涉台內容也比2022年緩和，習沒有刻意提祖國統一，而是強調「海峽兩岸一家親」。

習近平首先指出，今年中共勝利召開黨的二十大，繼續保持世界第二大經濟體的地位，經濟穩健發展，全年大陸國內生產總值預計超過120萬兆。面對全球糧食危機，大陸糧食生產實現「十九連豐」，中國人的飯碗端得更牢了。鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困。

針對疫情發展變化，習近平指出，疫情發生以來，始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精准防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。廣大幹部群眾特別是醫務人員、基層工作者不畏艱辛、勇毅堅守。經過艱苦卓絕的努力，戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易。

他強調，「目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。」

習近平再次緬懷，江澤民的離世，深切緬懷江的豐功偉績和崇高風範，珍惜江留下的寶貴精神財富，繼承江的遺志。

▲▼ 習近平2023新年賀詞 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平2023新年賀詞，強調「海峽兩岸一家親」。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

關於涉台部份，習近平指出，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」相較2022年新年賀詞，習只有一句話，「實現祖國完全統一是兩岸同胞共同心願」。

關於港澳部分，習近平說，今年去香港，看到香港將由治及興十分欣慰。堅定不移落實好「一國兩制」，香港、澳門必將長期繁榮穩定。

他也細數大陸今年經歷大事件，北京冬奧會、冬殘奧會成功舉辦，神舟十三號、十四號、十五號接力騰飛，中國空間站全面建成，大陸的「太空之家」遨遊蒼穹。人民軍隊迎來95歲生日，第三艘航母「福建號」下水，首架C919大飛機正式交付，白鶴灘水電站全面投產。

▲▼ 習近平2023新年賀詞 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平背後擺放照片有年輕時下鄉黑白照片。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

國際外交方面，習近平指出，「這一年，我在北京迎接了不少新老朋友，也走出國門講述中國主張。」百年變局加速演進，世界並不太平。大陸始終如一珍視和平和發展，始終如一珍惜朋友和夥伴，堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，努力為人類和平與發展事業貢獻中國智慧、中國方案。

習近平引用的蘇軾話，「犯其至難而圖其至遠」，指出「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。只要有愚公移山的志氣、滴水穿石的毅力，腳踏實地，埋頭苦幹，積跬步以至千里，就一定能夠把宏偉目標變為美好現實。

他說，明天的中國，力量源於團結。中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。

仔細觀察，習近平背後書架照片也更換，據悉共27張照片，許多照片首次曝光，其中習近平與女兒小時候照片第一次擺放在書架上，引人注目。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
網發現「這2款漢堡」變小　麥當勞回應了
墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光
台大醫院出現「霸王停車」一車占三格！背後原因超暖心
快訊／昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網讚可愛：好像周杰倫
人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單氣炸求償百萬
快訊／林志玲突「現身」小巨蛋　性感露香肩尬美蔡依林
快訊／習近平2023新年賀詞曝光！ 提海峽兩岸一家親
直擊／蔡依林跨年夜攻蛋！舞台搶先曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／習近平沒提祖國完全統一！　2023新年賀詞：海峽兩岸一家親

長髮女技師遭熊抱摸乳！下秒被暴打　噁男叫囂「叔叔是市長」

赴約酒店聊案情！　白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

嬰兒被當玩偶「臉朝地」狠摔馬路上！臉摩擦出鮮血　母掉頭就走

1人掌控145個帳戶！操作8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了

放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

拚過頭！35歲設計師染疫仍加班工作　2天後變「白肺」血氧剩50%

陸大城市感染率「春節後將達80%」　張文宏憂農村大面積感染

回歸低調？　陸新任外長秦剛稱「將構建新型國際關係」

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

快訊／習近平沒提祖國完全統一！　2023新年賀詞：海峽兩岸一家親

長髮女技師遭熊抱摸乳！下秒被暴打　噁男叫囂「叔叔是市長」

赴約酒店聊案情！　白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

嬰兒被當玩偶「臉朝地」狠摔馬路上！臉摩擦出鮮血　母掉頭就走

1人掌控145個帳戶！操作8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了

放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

拚過頭！35歲設計師染疫仍加班工作　2天後變「白肺」血氧剩50%

陸大城市感染率「春節後將達80%」　張文宏憂農村大面積感染

回歸低調？　陸新任外長秦剛稱「將構建新型國際關係」

林書豪要來台灣了嗎？「豪弟」林書緯：當然期待但現在不用談

日本遊樂園自由落體設施故障　2旅客夜間受困高空「寒風狂吹4小時」

《社內相親》CP合體「根本婚禮現場」！金世正為粉絲「倒著走紅毯」太寵溺

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光　攤販樂了

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

告五人宣布明年喜訊！　家家跨年驚喜合體「超大咖好友」

昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網瘋讚可愛：眼睛好像周杰倫

潤娥、2PM俊昊2度共舞！　「曖昧牽手甜蜜互動」全場爆尖叫

柴柴見人就撒嬌「硬上鄰居車」　燦笑求兜風奴才傻眼：給我下來

大陸熱門新聞

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

1人掌控145個帳戶！6億進袋下場慘了

2023新年賀詞　習近平沒提統一　

華為智慧手表綁火腿上　竟測出血氧、心跳

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

他突聽到「哼哼聲」！見床上血跡：怎和哥說…

母臥病20年　男怒吼：怎還不死？

赴約酒店聊案情！白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

小4時埋白酒！男子16年後挖出一看傻了

35歲設計師染疫仍加班　慘變「白肺」

長髮女技師遭熊抱摸乳！下秒被暴打

中正靜安雲交流　相約明年線下見

母將嬰兒當玩偶　「臉朝地」狠摔路上

更多熱門

相關新聞

台北跨年嗨翻不輸蔡依林！

台北跨年嗨翻不輸蔡依林！

「臺北最High新年城-2023跨年晚會」31日熱鬧開唱，而主持人Lulu也是第4度擔任晚會主持人，將和Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯搭檔，在後台訪問時，她開玩笑說，「其實不會緊張，但已經拉肚子好幾次！」而今晚跨年多場較，蔡依林也在台北小巨蛋跨年，對此，他們也不怕被比下去，直呼：「今天我們就是贏！」

小豬2度花蓮跨年壓軸！彩排飄雨全身包緊緊

小豬2度花蓮跨年壓軸！彩排飄雨全身包緊緊

不斷更新／全台各縣市跨年交通管制一次看

不斷更新／全台各縣市跨年交通管制一次看

習近平：最大程度守護人民生命

習近平：最大程度守護人民生命

恆春跨年後龍磐迎曙光　1600起交管

恆春跨年後龍磐迎曙光　1600起交管

關鍵字：

習近平2023新年賀詞

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面