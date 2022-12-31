快訊／習近平沒提祖國完全統一！　2023新年賀詞：海峽兩岸一家親

▲ 大陸國家主席習近平於2022年最後一天，晚間七點發表2023新年賀詞 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

堅持三年防疫政策終於放開，大陸國家主席習近平2023年新年賀詞備受關注。官媒央視《新聞聯播》和各大互聯網今晚（31）日七點同步直播。將近14分鐘談話，習近平首先指出大陸疫情進入新階段，呼籲眾人再加把勁，堅持就是勝利，並且再次緬懷前領導人江澤民的離世。2023年的涉台內容也比2022年緩和，習沒有刻意提祖國統一，而是強調「海峽兩岸一家親」。

習近平首先指出，今年中共勝利召開黨的二十大，繼續保持世界第二大經濟體的地位，經濟穩健發展，全年大陸國內生產總值預計超過120萬兆。面對全球糧食危機，大陸糧食生產實現「十九連豐」，中國人的飯碗端得更牢了。鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困。



針對疫情發展變化，習近平指出，疫情發生以來，始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精准防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。廣大幹部群眾特別是醫務人員、基層工作者不畏艱辛、勇毅堅守。經過艱苦卓絕的努力，戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易。

他強調，「目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。」

習近平再次緬懷，江澤民的離世，深切緬懷江的豐功偉績和崇高風範，珍惜江留下的寶貴精神財富，繼承江的遺志。

▲ 習近平2023新年賀詞，強調「海峽兩岸一家親」。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

關於涉台部份，習近平指出，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」相較2022年新年賀詞，習只有一句話，「實現祖國完全統一是兩岸同胞共同心願」。



關於港澳部分，習近平說，今年去香港，看到香港將由治及興十分欣慰。堅定不移落實好「一國兩制」，香港、澳門必將長期繁榮穩定。

他也細數大陸今年經歷大事件，北京冬奧會、冬殘奧會成功舉辦，神舟十三號、十四號、十五號接力騰飛，中國空間站全面建成，大陸的「太空之家」遨遊蒼穹。人民軍隊迎來95歲生日，第三艘航母「福建號」下水，首架C919大飛機正式交付，白鶴灘水電站全面投產。

▲ 習近平背後擺放照片有年輕時下鄉黑白照片。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

國際外交方面，習近平指出，「這一年，我在北京迎接了不少新老朋友，也走出國門講述中國主張。」百年變局加速演進，世界並不太平。大陸始終如一珍視和平和發展，始終如一珍惜朋友和夥伴，堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，努力為人類和平與發展事業貢獻中國智慧、中國方案。

習近平引用的蘇軾話，「犯其至難而圖其至遠」，指出「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。只要有愚公移山的志氣、滴水穿石的毅力，腳踏實地，埋頭苦幹，積跬步以至千里，就一定能夠把宏偉目標變為美好現實。

他說，明天的中國，力量源於團結。中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。

仔細觀察，習近平背後書架照片也更換，據悉共27張照片，許多照片首次曝光，其中習近平與女兒小時候照片第一次擺放在書架上，引人注目。