高雄最美大港花火元旦狂放223秒　1分鐘「浪漫彩蛋」搶先流出

記者賴文萱／高雄報導

高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）於昨（30）日晚上8點25分進行「大港花火」試打，聚集不少攝影愛好者，4吋、8吋煙火昇上高空，璀璨齊放閃耀愛河，觀眾驚呼連連，絕美港景加上煙火堪稱記憶體殺手，現場快門聲不絕於耳。

▲高雄最美大港花火元旦狂放223秒，浪漫彩蛋搶先流出。（圖／記者賴文萱翻攝）

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高雄市長陳其邁表示，這次大港花火將足足施放223秒，象徵2023年的分分秒秒都將是幸福時光。除了本次試打的4吋、8吋，當天更將有12吋的大型煙火，試打看不過癮，1月1日務必親臨高流幸福式演唱會現場觀看。

▲▼最美大港花火昨晚搶先試打。（圖／記者賴文萱翻攝）

高流更在昨晚公布驚喜彩蛋！史哲副市長表示，沒看過日劇《初戀》沒關係，1月1日高流幸福式演唱會當天，隨著大港花火綻放，夜空中將響起當紅日劇《初戀》主題曲〈First Love〉的音樂，搭配華麗變幻的藍色燈光秀，現場恍如《初戀》拍攝場景般浪漫，洋溢滿滿的幸福感。除了讓大家在2023元旦即擁有完美的First Day，更是呼應本次「高流幸福式」的主題。

▲▼最美大港花火元旦狂放223秒，浪漫彩蛋搶先流出。（圖／記者賴文萱翻攝）

大港花火眾所矚目，高流公開最佳觀賞點，除了高流園區內的海風廣場、音浪堤岸、位於光榮碼頭的珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道等地點，民眾也可以前往打狗英國領事館、蓬萊商港區7號碼頭（棧庫群）、駁二藝術特區及星光水岸公園。

為了服務更多想觀賞「大港花火」的民眾，2023高雄跨年－高流幸福式演唱會亦提供線上轉播，民眾可以利用高雄市政府、高雄市文化局、高流的Facebook以及LINE Today、LINE TV以及全聯的LINE@以上平台觀賞直播。

不過，高空綻放的煙火、變化萬千的燈光秀加上浪漫主題曲《First Love》，如此羅曼蒂克的聲光饗宴絕無僅有，錯過不再，歡迎民眾親臨海風廣場，享受繽紛燦爛的幸福時光。