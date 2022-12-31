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台中市民湧望高寮賞夜景　台中警重兵佈署300人陪跨年

▲▼台中警四分局動員300人，為跨年交通做準備，不讓塞車情況發生，並且以電影手法拍攝防搶影片，相當逼真。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中警四分局動員300人，為跨年交通做準備，不讓塞車情況發生，並且以電影手法拍攝防搶影片，相當逼真。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今晚是跨年夜，各景點將湧入不少人潮迎接2023年，台中市警察局第四分局轄區內的大肚山望高寮公園，可鳥瞰台中市夜景，加上有民間單位今明2天舉辦「跨年環保減碳蔬食」活動，從白天到夜晚都帶來相當多民眾，四分局動員280名警力、28名義交，重兵佈署，「哪裡有塞車，那裡就有警察」，搭配「交通事故處理快打部隊」，迅速排除塞車及事故現場，讓民眾快樂跨年，平安回家。

▲▼台中警四分局動員300人，為跨年交通做準備，不讓塞車情況發生，並且以電影手法拍攝防搶影片，相當逼真。（圖／警方提供，下同）

台中大肚山上的望高寮夜景公園，可遠眺台中市區、大肚溪、台中港等萬家燈火盡收眼底，平日是情侶約會首選，晚上是跨年夜，預料將吸引不少民眾冒著寒冷衝一波。

▲▼台中警四分局動員300人，為跨年交通做準備，不讓塞車情況發生，並且以電影手法拍攝防搶影片，相當逼真。（圖／警方提供，下同）

有鑑於此，警方早在國道1號南屯交流道、望高寮夜景公園及夜景公園旁的白陽山進行會勘，全盤掌握交通狀況，並且佈署280名警力加上28名義交投入交通疏導，期盼免除塞車之苦，讓民眾快樂迎接2023年。

▲▼台中警四分局動員300人，為跨年交通做準備，不讓塞車情況發生，並且以電影手法拍攝防搶影片，相當逼真。（圖／警方提供，下同）

四分局為了讓民眾元旦返鄉、出遊不塞車，即時了解市區道路及國道交通狀況，製作QR Code交通疏導APP懶人包，張貼在第四分局粉絲團，民眾可即掃即知路況，包括易塞路段的國道1號南屯交流道、台74線的五權西路、永春路匝道周邊交通，甚至市區內的停車及公車動態即時資訊，一應俱全。

▲▼台中警四分局動員300人，為跨年交通做準備，不讓塞車情況發生，並且以電影手法拍攝防搶影片，相當逼真。（圖／警方提供，下同）

春節期間，民眾提領大筆情形增多，以去年為例，四分局就受理高達38億的護鈔任務，警方為宣導防搶觀念，找來素有警界鬼才的黎明所警員賴昆佑執導，剪輯拍攝手法宛如警匪電影般，情節緊湊刺激，甚至出動空拍機，將傳統的宣導影片，仿港片手法呈現，讓人目不轉睛，達到極佳宣傳效果，呼籲民眾多多申請護鈔，保障自身財產安全。

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