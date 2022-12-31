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跨年限定！3台「行動超商」開進信義區了　有賣熱咖啡、現烤炸雞

▲▼7-11「OPEN!行動購物車2.0」。（圖／記者周姈姈攝）

▲3大「行動超商」一次看。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

今（31）日就是跨年夜，全台各地約有20場次跨年活動，北市一級戰區「信義商圈」自下午開始便陸續湧入大量人潮，周邊4大超商則特意於門市加強人力、備貨量，尤其2大超商更是出動「行動車」滿足消費者即刻需求。《ETtoday新聞雲》先幫整理「行動超商」出沒地點、販售品項，趕緊先筆記。

▲▼7-11「OPEN!行動購物車2.0」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「OPEN!行動購物車2.0」光是餅乾架就有7層，選擇超豐富。

▲▼7-11「OPEN!行動購物車2.0」。（圖／記者周姈姈攝）

▲還有各式飲料、鮮食選擇。

●7-11
7-11今年於北市一級戰區「信義商圈」門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力，更首度把「OPEN!行動購物車」開進信義區，其中，全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」陳列空間增加2.5倍，提供超過百款商品，包括CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市，以滿足各種需求。

除外，「OPEN!行動購物車2.0」與「OPEN!行動購物車」也特別販售限量熱門飲品，像是近期才開賣的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，隨杯附贈迷你造型杯塞，以及「精品微醺酒香拿鐵組合」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯。

★7-11行動車地點：「OPEN!行動購物車」近7-11市捷門市旁／「OPEN!行動購物車2.0」於7-11仁信門市前

▲▼7-11 OPEN!行動購物車 台北跨年初登場。（圖／7-11提供）

▲「OPEN!行動購物車」近7-11市捷門市旁。（圖／業者提供）

▲▼OK mart行動專車。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart行動超商。（圖／記者蕭筠攝，下同）

●OK mart
OK mart今年於信義商圈門市加碼備貨5成，並出動「OK move行動超商」駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、現烤香酥腿排／棒腿等熟食選擇，還有像是暖暖包、礦泉水、雨衣也通通有。

★OK mart行動車地點：台北市信義區吳興街110號

▲▼OK mart行動專車。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼行動車上買得到現烤炸物、咖啡。

▲▼OK mart行動專車。（圖／記者蕭筠攝）

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