新北公車考核「增禮讓行人」　侯友宜：沒做好如何成國際大都市

▲侯友宜31日早檢視公車路口轉彎情形。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

迎戰元旦連假與「跨河煙火秀」車潮，新北市長侯友宜今（31日）早於市府交通戰情室聽取疏運簡報；另日前台中公車輾斃母子案引起大眾關注，侯也到新府路及站前路交叉口處，視導公車轉彎情形，並檢視司機有無做到「指差確認」、禮讓行人。侯友宜強調，「我們是文明的國家」，一定要養成開車禮讓行人的習慣，否則如何成為國際大都市 。

三天元旦連假加上新北今晚舉辦「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，預估國道及淡水銜接北市的交通要道，將有大量車潮與人流湧現。侯友宜今早9時到新北市府交通戰情室聽取疏運簡報；其中交大大隊長林泰裕指出，去年煙火秀大概湧入7萬多人，因此這回警員加義交大概部署160人左右，而由於車流恐回堵到竹圍捷運站，新北市警方也請北投警分局加入疏運。

侯友宜表示，新北幅員遼闊有很多風景區，也有國一跟國三，今天碰上三天連假，市府密切關注交通，從昨晚到今早除幾個匝道口擁塞外，目前一切順暢。今天要觀察幾的觀光區或老街，包含九份、深坑、八里、三峽等，市府會做好交通疏導準備；目前為止，國五啟動匝道管控外，其他各地交通順暢。

侯友宜說，配合雙北今晚都有跨年煙火活動，淡海輕軌跟台北捷運一樣42小時不打烊，公車末班車延至凌晨一時；侯預估今年新北煙火秀人潮應比去更多，相關交通疏運下午3時啟動，呼籲市民配合交通指示。

另外，對於大型車輛路口轉彎時造成行人死亡一事，侯友宜表示，新北市府11月份已要求公車業者在路口轉彎處，一定要停等、禮讓行人穿越，並把此做為司機的考核，確保行人行走的路權。因此，侯友宜會後也親自到新府路及站前路交叉口處，視導公車轉彎情形，並檢視司機有無做到「指差確認」、禮讓行人。

侯友宜強調，「我們是文明的國家」，一定要養成習慣， 開車一定要禮讓行人，如果這都沒做好，如何成為國際大都市 。

▼侯友宜聽取交通疏運簡報。（圖／記者宋良義攝）