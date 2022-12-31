　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北公車考核「增禮讓行人」　侯友宜：沒做好如何成國際大都市

▲侯友宜聽取交通疏運簡報並視導公車路口轉彎情形。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜31日早檢視公車路口轉彎情形。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

迎戰元旦連假與「跨河煙火秀」車潮，新北市長侯友宜今（31日）早於市府交通戰情室聽取疏運簡報；另日前台中公車輾斃母子案引起大眾關注，侯也到新府路及站前路交叉口處，視導公車轉彎情形，並檢視司機有無做到「指差確認」、禮讓行人。侯友宜強調，「我們是文明的國家」，一定要養成開車禮讓行人的習慣，否則如何成為國際大都市 。

三天元旦連假加上新北今晚舉辦「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，預估國道及淡水銜接北市的交通要道，將有大量車潮與人流湧現。侯友宜今早9時到新北市府交通戰情室聽取疏運簡報；其中交大大隊長林泰裕指出，去年煙火秀大概湧入7萬多人，因此這回警員加義交大概部署160人左右，而由於車流恐回堵到竹圍捷運站，新北市警方也請北投警分局加入疏運。

侯友宜表示，新北幅員遼闊有很多風景區，也有國一跟國三，今天碰上三天連假，市府密切關注交通，從昨晚到今早除幾個匝道口擁塞外，目前一切順暢。今天要觀察幾的觀光區或老街，包含九份、深坑、八里、三峽等，市府會做好交通疏導準備；目前為止，國五啟動匝道管控外，其他各地交通順暢。

侯友宜說，配合雙北今晚都有跨年煙火活動，淡海輕軌跟台北捷運一樣42小時不打烊，公車末班車延至凌晨一時；侯預估今年新北煙火秀人潮應比去更多，相關交通疏運下午3時啟動，呼籲市民配合交通指示。

另外，對於大型車輛路口轉彎時造成行人死亡一事，侯友宜表示，新北市府11月份已要求公車業者在路口轉彎處，一定要停等、禮讓行人穿越，並把此做為司機的考核，確保行人行走的路權。因此，侯友宜會後也親自到新府路及站前路交叉口處，視導公車轉彎情形，並檢視司機有無做到「指差確認」、禮讓行人。

侯友宜強調，「我們是文明的國家」，一定要養成習慣， 開車一定要禮讓行人，如果這都沒做好，如何成為國際大都市 。

▼侯友宜聽取交通疏運簡報。（圖／記者宋良義攝）

▼侯友宜聽取交通疏運簡報。（圖／記者宋良義攝）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
1500黑衣人塞爆板橋殯儀館！　多人被逮捕
公司逼取英文名！一堆同事取「這名字」　她轟：歧視中文？
基本工資漲了！　2023新制必看4圖「藏6萬元補助」
1人掌控145個帳戶！8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了
日本山形縣後山大崩塌！　房子倒一排
啦啦隊女神主持尾牙「穿超辣」！　阿翔3優點讓她服了
2023年最強財運公開！　3生肖賺翻了
尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

生日也要掃街！吳怡農感謝家人相挺　聽記者一問題笑到不行

揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

南投地檢署再對13人提「當選無效」　5縣議員、7代表名列其中

新北公車考核「增禮讓行人」　侯友宜：沒做好如何成國際大都市

北市立委補選倒數！國民黨拼「陸戰」　元旦辦演場會大咖全到場

高端爆涉內線交易　趙少康再轟蔡英文：造成共犯結構的始作俑者

檢討報告不敢點名「他們」？　沈富雄曝原因：綠營恐一路慘到2024

還稅於民網路負面聲量高！　34.1%主張發現金、32.8%喊不可能

被嗆扣紅帽　吳怡農要王鴻薇「舉例」：這樣我很難回應耶！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

生日也要掃街！吳怡農感謝家人相挺　聽記者一問題笑到不行

揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

南投地檢署再對13人提「當選無效」　5縣議員、7代表名列其中

新北公車考核「增禮讓行人」　侯友宜：沒做好如何成國際大都市

北市立委補選倒數！國民黨拼「陸戰」　元旦辦演場會大咖全到場

高端爆涉內線交易　趙少康再轟蔡英文：造成共犯結構的始作俑者

檢討報告不敢點名「他們」？　沈富雄曝原因：綠營恐一路慘到2024

還稅於民網路負面聲量高！　34.1%主張發現金、32.8%喊不可能

被嗆扣紅帽　吳怡農要王鴻薇「舉例」：這樣我很難回應耶！

生日也要掃街！吳怡農感謝家人相挺　聽記者一問題笑到不行

台美日仲介服務費「誰給」大不同　美國買方最幸福

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

竹聯幫堂主老母公祭　板殯湧1500黑衣人…警出入口攔捕18人

揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

破億神團Clean Bandit鹽酥雞初體驗「嚐出這味」　最想合作魚丁糸阿龔

露營達人揭舊公寓「超實用設施」　眾人喊讚：超通風

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

政治熱門新聞

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

獨／「小兔帳本」節目開播！　首談涉高虹安事件心情：感到有些遺憾

幕後／地方「換蘇」聲音強烈　蔡英文一動作曝閣揆人選端倪

王必勝上任後　2件事讓他訝異

還稅於民領紅包？　蔡英文今開國安高層會討論

「女性也應該當兵！」　范雲允諾提修法：不分性別一起守護家園

檢討報告不敢點名「他們」？　沈富雄曝原因：綠營恐一路慘到2024

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

比新竹大秘寶更驚人？　他嘆「台南30年沒清」：藏污納垢臭不可聞

還稅於民網路負面聲量高！　34.1%主張發現金、32.8%喊不可能

快訊／民眾黨中評委林恕暉宣布退黨

蔡英文今召開國安高層會議　聚焦民生、產業困境

即／捲林幸兒買票疑雲遭通緝　蕭景田將出面　

更多熱門

相關新聞

北市立委補選倒數！國民黨拼「陸戰」　元旦辦演場會大咖全到場

北市立委補選倒數！國民黨拼「陸戰」　元旦辦演場會大咖全到場

台北市第三選區立委補選剩不到10天，民黨候選人王鴻薇近日都採取陸戰方式，勤跑基層接觸選民，國民黨也將在最後幾天全面支持王，包括1月1日將舉辦「元旦老歌演唱會」希望以愉快的方式打贏選戰；王的選前之夜也將邀集前總統馬英九、台北市長蔣萬安等藍營大咖人士一同參與，並選在中山、松山區交界的榮星花園辦最後的造勢活動。

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

不斷更新／全台各縣市跨年交通管制一次看

不斷更新／全台各縣市跨年交通管制一次看

恆春跨年後龍磐迎曙光　1600起交管

恆春跨年後龍磐迎曙光　1600起交管

關鍵字：

侯友宜跨年元旦交通禮讓行人新北

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

Sandy挺8月肚搭捷運「亂髮照曝光」！

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面