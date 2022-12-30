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推動兒童友善醫療服務　林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎

▲林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎

▲林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有鑑於台灣少子化危機與國人對兒童健康福利日益重視，林口長庚邱政洵副院長30日表示，林口長庚是北區醫療網中，唯一的兒童醫療核心醫院，針對困難採檢的嬰幼兒，設立專屬檢驗櫃檯，並提供佔地達百坪的空間設置戶外共融遊戲場，供就醫病童使用，建立兒童友善醫療等服務，榮獲北區醫療網卓越獎肯定。

▲林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎

▲林口長庚兒童友善抽血櫃檯。（圖／林口長庚提供）

邱政洵說，林口長庚一向非常重視兒童醫療及兒童福利，不但在專業醫療延續以往卓越的各項兒童專科發展，更將各項資源結合，以世界級兒童醫學中心的標準，提供友善醫療服務，同時為減輕孩子對醫療院所的恐懼，係「以家庭為中心」提供親子舒適、安全的就醫環境。

而林口長庚不僅有獨步台灣的兒童友善醫療，不論是掛號、門診、急診、住院服務系統，或是兒童專屬藥局強調兒童用藥安全，針對困難採檢的嬰幼兒，設立專屬檢驗櫃檯，都是優質軟硬體標竿。

此外，林口長庚醫院亦長期投入社區弱勢兒童的關懷，如提供安置機構兒少健康照護及生活關懷、輔導院生取得電腦證照考試、提供桃園市安置少年自立生活扶助如自立少學費、生活費、租屋費、職訓費用補貼等。醫療團隊更走入復興區偏鄉，針對原鄉兒童設計一套適合的身心發展評估與早期療育計劃。

▲林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎

▲林口長庚兒童友善領藥櫃檯。（圖／林口長庚提供）

特別的是成立「兒少保護中心」，結合政府、專業人士、民間單位攜手合作守護兒少，包含設立兒少保護一站式門診提供兒少全面照護、辦理全國性兒少保護專業人員課程、製作兒少保護宣導影片及擬定兒少保護工作指引及刊物出版品等。

而整個兒童友善醫護照顧的環境，如兒童血液腫瘤科病房內，特地增添了一些柔和的黃光燈光，牆壁上貼滿了各式各樣的卡通圖案，走進病房便可感受如家一般的溫馨感。此外，病房還有地板互動式投影遊戲系統、兒童電動車、以及遊戲主機與多片超夯遊戲，除了降低病童與陪病家長的焦慮與壓力外，還能簡單地鍛鍊病童體力，增進病童間的友誼！

擔任北區醫療網專家委員的林口長庚新生兒科徐任甫副主任表示，林口長庚今年度提供兒童門診友善就醫服務約20萬人次、兒童及孕產婦社區轉診網絡服務約八千八百人次；應追蹤兒童個案轉介後續照護率達九成五以上、兒童友善就醫服務滿意度平均也達八成以上。

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